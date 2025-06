"F1": la película de Brad Pitt es una obra sensacional de reivindicación y entusiasmo

Embed - minutouno.com on Instagram: "F1: así es la película de Brad Pitt que se estrena en cines @noeb.rios te cuenta por qué vas a tener que ver este film con Brad Pitt y Javier Bardem #BradPitt #F1 #F1Movie #Cine #JavierBardem" View this post on Instagram A post shared by minutouno.com (@minutouno)

Y, si bien su estrategia lo lleva al límite, al igual que al equipo, a Hayes no le importa la victoria ni los halagos. Su amor por las carreras y el volante están impulsados simplemente por ese aire competitivo que se correlacionan con la nueva carta que lleva siempre en su bolsillo. Pero, la verdadera pasión se enciende cuando Rubén Cervantes, interpretado por Javier Bardem, un viejo amigo de la época dorada de Sony, lo vuelve a contactar para salvar de la catástrofe al equipo que dirige.

Así es que, con su aire rebelde e impertinente, Sony Hayes vuelve a las pistas no solamente para llevar al equipo a lo más alto, sino también para lidiar con su compañero de equipo: Joshua Pearce (Damson Idris). Un escenario espléndido para agigantar los sentimientos, los estados de ánimo y la comprensión de esta mentalidad de rebelde sin causa. Todo, claro, mediante un espectáculo cinematográfico perfectamente coreografiado por Joseph Kosinski, su director y artífice de estos personajes que comparten una fábula sensacional armada para hablar de amistades, sueños y revanchas entretenidas de principio a fin.

El mayor propósito de "F1: la película" se logra y se siente desde el inicio: conseguir la empatía del espectador con la nobleza que esconde ese aire rebelde del protagonista. Una experiencia que sabe sostener el buen cine, en especial aquel que va de la mano de Kosinski, también director de "Top Gun: Maverick" y que tiene, como principal bandera, darle a sus personajes frentes avasallantes, pero con entereza.

Y ese lujo solo se lo podría haber dado eligiendo a Brad Pitt como protagonista. La brillantez actoral es un talento que solo personalidades como él pueden llevar frente a la pantalla (por algo es uno de los mejores de su generación). En la que, yo considero su mejor época, Brad le da a Sony dos personalidades que se correlacionan: arrogante, pero meticuloso, desafiante pero con conocimiento y experiencia, además de encantador sin fines de lucro. Algo que lo diferencia, por completo, de su compañero Joshua Pearce, un joven sensible a los encantos de la juventud: redes sociales, fama, dinero y prensa.

De hecho, él mismo termina siendo el encargado de levantar, con su presencia cinematográfica, a Kerry Condon (la jefa técnica de la escudería convertida en su interés amoroso), a Idris y sobre todo a Bardem. Un equipo lleno de irregularidades que encuentran en Sony o, mejor dicho en Pitt, un compañero magnífico con el que llevar adelante esta obra de arte.

"F1: la película" así consigue ir mucho más allá de una simple película de carreras de autos, es una historia nostálgica de un veterano que rompe las reglas en su justa medida hasta conseguir su mayor deseo gracias a su propia fuerza, pero también terquedad. Una producción enorme que supo no encasillarse en las pistas, sino que buscó todo tipo de originalidad incluso contando con el auténtico circo de este deporte: nombres, circuitos y hasta el ritual inicial de cada carrera.

Mediante un sublime trabajo de montaje, con cámaras puestas en vehículos y una excepcional coordinación entre actores y director, el sentimiento es, incluso, el mismo que estar en el auto - debo admitir que en varias escenas de curvas me he mareado -. Con enorme firmeza y convicción puedo cerrar esta nota admitiendo que "F1: la película" es de lo mejor que va a haber este 2025. Dos horas de pura velocidad, combinadas con dosis humorísticas, románticas y hasta ciertos recursos de drama que ayudan a que todos brillen. Una historia mágica y sensacional que no cae en clichés ni sentimentalismos.