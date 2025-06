El elogio de Brad Pitt a Franco Colapinto en la alfombra roja: "Tiene un gran futuro por delante"

El actor, figura central del film y una celebridad internacional, no solo compartió un apretón de manos con el argentino, sino que luego tuvo palabras de admiración hacia él. “Creo que tiene un gran futuro por delante y es genial verlo de vuelta ahí”, expresó Pitt en declaraciones radiales, al ser consultado sobre Colapinto.

brad pitt colapinto

Pitt, que encarna a un piloto veterano en la película, recordó que ya conocía al joven corredor de su paso por Williams y celebró verlo ahora como parte de Alpine. A su lado estaban también Damson Idris y Kerry Condon, coprotagonistas del film.

El propio Franco no ocultó su entusiasmo por lo vivido. Tras la proyección, compartió con humor su impresión del encuentro: “Brad estuvo medio flojo, como en la película. No, mentira, crack, crack. Lo conocí. Estaba afeitado, y dije ‘este no es’. Estaba pelado, sin barba y me dije ‘¿qué pasó Brad?’".

Y sumó: "Los años nos pegan a todos. Seguro a las chicas no les importa. ¿Qué tiene? ¿60 años? Ya está grande. No importa, ¿no? La verdad, un crack, muy buena persona. Además, cómo nos recibió... Y después, conocer a Brad cuando estuve viendo sus películas desde los 10 años... Es una locura, un sueño”.

brad pitt colapinto

El evento, que congregó a celebridades y figuras de la Fórmula 1, tuvo un despliegue cinematográfico digno de una gran premiere. “Nunca vi tantas televisiones juntas en mi vida”, comentó Franco sobre la magnitud del acontecimiento. Según expresó, la película será uno de los temas centrales de conversación en el paddock este fin de semana y muchos pilotos ya manifestaron su interés por verla.

La quinta carrera de Franco Colapinto en 2025: se viene el Gran Premio de Austria

Viernes 27 de junio

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 28 de junio

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 29 de junio

Carrera a 71 vueltas: 10:00