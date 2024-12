Fátima Florez le respondió Mirtha Legrand sobre Javier Milei: ¿Es fogoso el Presidente?, ¿Cómo se conocieron?

Sin ningún tipo de problema, la comediante aseguró que sigue imitando a su exnovio en sus shows, luego de brillar en Las Vegas con un espectáculo adaptado para el público internacional. No obstante, ahondó en sus sentimientos con respecto a la separación: "En una ruptura no vas a estar descorchando un champán. Estuve muy enamorada, a mí se me nota mucho. Viví ese momento que la pasé muy bien y cuando llegó esta situación lo atravesé como pude. Es una historia muy fuerte".

Embed - Mirtha no tuvo vueltas: le preguntó a Fatima si Milei es fogoso y cómo se conocieron

Pero, después fue mucho más a fondo. Esto es porque, durante su conversación, Mirtha le preguntó si Javier Milei era muy fogoso. En ese sentido y con mucha entereza, Fátima respondió: "Lo que pasa es que yo soy muy fogosa. Lo mío es un fuego constante, entonces arrastra a todo".

Luego de esto, contó cómo se conoció con el Presidente y hasta cuándo fue su primer encuentro en el hogar de ella. Por si esto fuera poco, también aseguró que cuando se separó de Norberto Marcos no fue solamente Milei quién le escribió, sino también otros "políticos, futbolistas, actores".