La amenaza de Fernanda Iglesias a Yanina Latorre: "Estoy harta de que mientan sobre mí"

Molesta por las versiones que circulaban sobre su vida personal, Iglesias explicó sus motivos: “Mintieron tanto sobre mí que enfurecí. Yo tengo esta información y si siguen diciendo boludeces, la voy a publicar”. Además, reveló que uno de los involucrados se contactó con ella y le pidió que no siguiera con el tema: “No me desmintió nada, pero me pidió que parara. Yo, medio pelotu.., accedí. Pero si siguen, tengo dos datos nuevos que estoy investigando”.

Horas después, Iglesias fue más allá y publicó una captura de pantalla donde aparece un mensaje directo de Diego Latorre, seguido de una llamada de más de 18 minutos entre ambos. “Cuando escuchen el audio que tengo, se caen de ort...”, advirtió, dejando abierta la posibilidad de difundir más pruebas.

Por su parte, Yanina Latorre habló con Ángel de Brito en LAM y negó cualquier tipo de acercamiento con Iglesias. “Ni Diego ni yo hablamos con Fernanda. Que diga lo que quiera, yo no me hago cargo de cosas donde ni siquiera está mi nombre”, dijo, visiblemente molesta.

Ante esta declaración, Fernanda respondió con más pruebas, sosteniendo que sí existió una comunicación y reafirmando su postura. “Estoy harta de que inventen sobre mí. La información es poder y no me cuesta conseguirla”, insistió.

El enfrentamiento promete continuar. Mientras tanto, el entorno mediático ya comienza a especular con la posibilidad de una filtración explosiva que podría afectar a una de las parejas más conocidas del espectáculo local.

