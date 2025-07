Filtran fotos de Ana de Armas junto a Tom Cruise y se desataron los rumores de romance

ana de armas tom cruise

Si bien no se sabe lo que pasó en la embarcación, lo que queda claro viendo las imágenes, publicadas por la revista Hola, es que estaban muy cómodos, charlando en unos de los asientos de la cubierta, disfrutando del bien tiempo y de la compañía de Salsa, uno de los perros de la actriz.

Aunque en las fotos no aparecen especialmente acaramelados, queda clara la buena sintonía entre ellos. Se les ve relajados, compartiendo espacio con naturalidad, y en un momento ella llega a apoyar un pie en la hamaca donde descansa el protagonista de Misión Imposible.

Las imágenes se tomaron el 30 de junio, en la zona comprendida entre Cala’n Bosh y el Cap D’Andratx, al suroeste de la isla y cerca de Ciutadella. Todo indica que ese fue el trayecto de ida y vuelta elegido por la pareja para pasar un día navegando. Lo cierto es que cada vez se dejan ver juntos con más frecuencia.

A esto hay que sumarle que recientemente, Ana ha reconocido en la revista italiana F Magazine que le gustaría formar una familia y tener hijos “a ser posible, pronto”. Aun así, matizó que esta decisión no depende solo de ella: “El amor es impredecible... Nunca se sabe cuándo llega el verdadero amor. Las relaciones no se pueden controlar: la vida no es una película”.