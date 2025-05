Fito Páez y una polémica frase: "Si vas a bailar esa música, no me pidas que..."

Subiendo la apuesta a sus declaraciones del pasado, Fito Páez sacó a pasear su costado más áspero diciendo que "si van a bailar eso" que ofrecen la música urbana, entre otros estilos de la playlist de consumo masivo actual, deberían tener en cuenta la reacción del público a su alrededor, y del qué dirán.

En otras palabras, la pollera corta musical, que anula la libertad individual de cada persona de disponer de su cuerpo y elegir cuándo y cómo interactuar con el mundo y la gente. "Sobre todo las chicas colegas, sepan que están peleando una cosa y después bailando otra", sentenció Páez antes de aclarar que "se puede bailar todo", pero algunas canciones son más válidas que otras.

"García, Spinetta, Chico Buarque, Steely Dan, Joni Mitchell, Aretha Franklin... Se pueden bailar un montón de músicas", aseguró el intérprete de 62 años tras enunciar una lista impecable de artistas cuyo picos de popularidad fueron en el siglo XX, y en la que tranquilamente podría sumarse su nombre.

"Si decidís bailar esa (música), que (dice que) te van a perrear (sic) y te van a gar... toda la noche, entonces es problema tuyo. Después, cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pidas que te apoye. Jamás", sentenció entre risas, sin aclarar si en vez estaría dispuesto a apoyar en el perreo si se le presentara la oportunidad.

"Hay algo ahí donde los movimientos que nos generan estéticas, manifiestos, obras, se caen, de alguna forma, o están flojos de papeles", convino citando "la famosa escena de Fassbender cuando van las feministas a pedirle su firma para un conflicto X en la Alemania setentista y dice que no".

El motivo del cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder para no firmar, explicó Páez, fue "porque están peleando por sus temas específicos, la pelea es entre los que tienen y los que no tienen. En la medida que no junten sus peleas con otras peleas, a mí no me va a interesar, no lo voy a firmar".