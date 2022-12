Floppy Tesouro habló de los rumores de romance con Icardi

"Fue una foto. Una salida grupal, con amigas. Y justo compartimos la misma mesa que Mauro en Tequila. Tengo muchos amigos en común. Una foto de amigos, una salida. Como puso él 'noche de amigos'", continuó la modelo.

El posteo de Icardi junto a Floppy Tesouro

icardi floppy tesouro.jpg

Agregó que se habían visto anteriormente en el cumpleaños de Kennys Palacios, estilista y amigo de Wanda Nara.

Sobre eso, le consultaron cómo habia visto la relación entre Icardi y Nada y cautelosa respondió: "Mirá, yo estaba en la mía con mi hija, no me percaté de si estaban bien o mal. Es un tema muy personal y yo no me meto en las parejas de los dos".

"Yo soy muy respetuosa, en este momento que está en plena separación. Wanda es una colega. Yo soy mamá, soy mujer. Entonces tampoco le di repercusión al tema porque uno tiene que ponerse en el lugar de los demás. Mauro es una persona muy atractiva, es una persona que tiene una familia divina... Me mantengo al margen de esas situaciones", agregó.

"Es una persona muy atractiva, pero la realidad es que está en una situación de su vida donde está en plena separación. Yo no me meto en esas cosas, soy muy prudente", finalizó.