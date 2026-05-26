Lionel Scaloni rompió el silencio sobre la lesión de Lionel Messi: "Nos dimos cuenta que no estaba bien"
A días del Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina habló sobre el estado del capitán, pero se mostró optimista.
Con el goteo constante de los futbolistas que militan en el exterior, el plantel de la Selección Argentina comienza a concentrarse bajo las órdenes de Lionel Scaloni con un objetivo claro y monumental: la defensa de la corona en el Mundial 2026, pero con la reciente preocupación por el estado físico de Lionel Messi.
Antes de que la delegación emprenda el viaje rumbo a Estados Unidos para encarar la preparación final y disputar los amistosos previos al certamen, el director técnico brindó una entrevista exclusiva a DSports, en la que analizó el armado de la lista y encendió luces de cautela sobre el estado físico del capitán.
El foco de la charla con los periodistas Fernando Czyz y Narella Senra estuvo inevitablemente puesto en Messi, quien generó una profunda preocupación en el cuerpo técnico tras pedir el cambio por una molestia física durante su último compromiso con el Inter Miami.
“Estábamos viendo el partido acá en el predio y nos dimos cuenta de que pidió el cambio y que no estaba bien”, reconoció Scaloni, describiendo cómo se vivió el minuto a minuto de la jugada en las oficinas de Ezeiza.
A pesar del impacto inicial que encendió las alarmas en todo el país, el oriundo de Pujato intentó llevar tranquilidad a los hinchas de cara al debut mundialista. “Las primeras noticias no son tan malas. Ahora a esperar qué evolución tiene y, sobre todo, qué le van a hacer nuevos estudios imagino y ver si realmente es así como dicen”, sostuvo.
Con los pies sobre la tierra, el entrenador admitió que las complicaciones físicas son parte de la alta competencia y afectan a todo el grupo y expresó: “A todos nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero es una realidad que no nos pasa ni con el '10' y capitán ni con otros futbolistas”.
Lionel Scaloni y nombres del futuro que pelean por un lugar en la lista de 26
Más allá del estado del astro rosarino, Scaloni sorprendió al poner sobre la mesa nombres propios que no figuraban en los principales radares de la prensa de cara a los próximos amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia. Al ser consultado por el recambio defensivo y del mediocampismo, el DT abrió el abanico de posibilidades para la nómina definitiva.
“Hay más de tres... Está Agustín Giay, está Nicolás Capaldo, que nos pueden aportar también y son chicos que pensamos que pueden estar incluso en la lista de 26... ¿Por qué no?”, lanzó el seleccionador, ratificando su política de mantener las puertas abiertas hasta el último minuto.
El técnico justificó la inclusión de estos futbolistas no solo como una apuesta a largo plazo, sino como ruedas de auxilio ante cualquier imprevisto de última hora.
“Más allá de que sean chicos jóvenes, pensando en el futuro, nosotros todo lo que hacemos es pensar en que pueden aportarnos por si pasara algo después de que esté cerrada la primera lista y hasta el primer partido, que tenemos tiempo de poder cambiar”, concluyó el DT., dejando en claro que la exigencia técnica será total en la antesala de la Copa del Mundo.
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