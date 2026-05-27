Ian Lucas fue visto con una mujer y habló de su presente sentimental: "Nos estamos conociendo"

Aun así, las cámaras llegaron a registrar a la chica dentro del vehículo y el cronista intentó obtener una palabra de su parte. La reacción fue breve, cordial y sin demasiadas explicaciones: “No, no, por favor”.

Después de un tiempo de bajo perfil en lo sentimental y polémica separación con Evangelina Anderson, Ian parece dispuesto a volver a apostar al amor. Aunque eligió mantener los detalles lejos de la exposición mediática, su respuesta alimentó las versiones de un posible nuevo romance y mostró una faceta más reservada sobre su vida privada.

El momento no tardó en generar repercusión entre quienes siguen de cerca la vida del influencer, sobre todo porque Ian evitó profundizar sobre el vínculo y optó por preservar la identidad de la joven. Con una sonrisa y respuestas medidas, dejó en claro que atraviesa una etapa distinta, más enfocada en resguardar su intimidad mientras se permite volver a conocer a alguien.