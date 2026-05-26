Sopresivo cambio en la transmisión del Mundial 2026: otra plataforma de streaming pasará los 104 partidos

La distribución de los 104 partidos quedó conformada de la siguiente manera:

DSports: Transmitirá los 104 partidos del torneo en vivo y en exclusiva para sus abonados y usuarios de Flow.

TyC Sports: Contará con una pantalla de 50 partidos en directo, seleccionando los duelos más atractivos de la fase de grupos y llaves de eliminación directa.

Telefe: El canal de aire privado televisará 30 partidos a lo largo de la competencia.

TV Pública: Fiel a su tradición, la señal estatal transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina , además de las semifinales y la gran final del mundo.



El Mundial 2026 en streaming: las plataformas digitales oficiales

Para quienes prefieren seguir las alternativas del torneo a través de dispositivos móviles, tablets o Smart TVs sin el servicio de cable tradicional, las plataformas de streaming también presentaron sus grillas oficiales:

Flow: Ofrecerá la cobertura más completa en el universo digital con los 104 partidos disponibles en su aplicación.

Paramount+: Se suma a la transmisión total, emitiendo también los 104 encuentros del certamen para sus suscriptores.

Disney+: Contará con los derechos en espejo de las transmisiones seleccionadas, ofreciendo un paquete cerrado de 30 partidos en vivo.

Con este esquema de pantallas totalmente confirmado, los argentinos tendrán múltiples alternativas para no perderse ningún detalle de la defensa del título del equipo comandado por Lionel Scaloni, ya sea desde el televisor del living o desde el celular.