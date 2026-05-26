Sopresivo cambio en la transmisión del Mundial 2026: otra plataforma de streaming pasará los 104 partidos
A días del Mundial 2026 se confirmó un cambio de último momento en los derechos televisivos, con una popular plataforma entrando al juego.
A pocos días del inicio del Mundial 2026 en Norteamérica, se terminó de definir el mapa de los derechos de transmisión para el territorio argentino, con un cambio de último momento que permitirá a los suscriptores de una plataforma de streaming poder tener acceso a todos los partidos.
Los fanáticos del fútbol recibieron una excelente noticia en las últimas horas: la plataforma Flow cerró un acuerdo estratégico y transmitirá la totalidad del Mundial 2026 en vivo a través de sus pantallas.
De esta manera, los abonados al servicio de cable y streaming local podrán acceder a los 104 partidos del certamen sin necesidad de abonar ningún paquete premium o plus adicional, gracias a la integración total de las señales de DSports dentro de su grilla de programación.
El mapa de la televisión del Mundial 2026: ¿qué canales transmiten cada partido?
La oferta televisiva tradicional para el Mundial se repartirá entre opciones públicas, privadas y satelitales, asegurando una cobertura masiva en todo el país. Cabe destacar que todos los canales mencionados transmitirán la totalidad de los encuentros que dispute la Selección Argentina.
La distribución de los 104 partidos quedó conformada de la siguiente manera:
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DSports: Transmitirá los 104 partidos del torneo en vivo y en exclusiva para sus abonados y usuarios de Flow.
TyC Sports: Contará con una pantalla de 50 partidos en directo, seleccionando los duelos más atractivos de la fase de grupos y llaves de eliminación directa.
Telefe: El canal de aire privado televisará 30 partidos a lo largo de la competencia.
TV Pública: Fiel a su tradición, la señal estatal transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina, además de las semifinales y la gran final del mundo.
El Mundial 2026 en streaming: las plataformas digitales oficiales
Para quienes prefieren seguir las alternativas del torneo a través de dispositivos móviles, tablets o Smart TVs sin el servicio de cable tradicional, las plataformas de streaming también presentaron sus grillas oficiales:
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Flow: Ofrecerá la cobertura más completa en el universo digital con los 104 partidos disponibles en su aplicación.
Paramount+: Se suma a la transmisión total, emitiendo también los 104 encuentros del certamen para sus suscriptores.
Disney+: Contará con los derechos en espejo de las transmisiones seleccionadas, ofreciendo un paquete cerrado de 30 partidos en vivo.
Con este esquema de pantallas totalmente confirmado, los argentinos tendrán múltiples alternativas para no perderse ningún detalle de la defensa del título del equipo comandado por Lionel Scaloni, ya sea desde el televisor del living o desde el celular.
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