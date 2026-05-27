Marilina Bertoldi sorprendió en los Premios Gardel con su vestuario: "Puedo ser cualquier persona"
La artista se convirtió en una de las figuras más comentadas de la noche gracias a un outfit tan llamativo como enigmático.
Marilina Bertoldi volvió a captar todas las miradas en los Premios Gardel, aunque esta vez no solo por su música. La cantante apareció con un traje blanco acompañado por un enorme sombrero negro que le cubría completamente el rostro y generó curiosidad entre el público, los fotógrafos y quienes seguían la ceremonia.
En diálogo con la transmisión oficial de TNT y HBO Max, la artista se tomó la situación con humor y hasta bromeó con la posibilidad de pasar desapercibida. “Iba a decir que si nadie se daba cuenta iba a inventar distintas personalidades. Soy Juliana Gattas, Cristina Kirchner, quien sea, yo tiro nombres”, lanzó entre risas cuando le preguntaron por el impactante accesorio.
Lejos de incomodarse por no mostrar el rostro, Marilina explicó qué fue lo que más le divirtió de la propuesta estética: “Es que puedo ser cualquier persona, es lo más lindo de esto”. Y, fiel a su ironía, también comentó: “¿No me ven la cara, no salgo mal en las fotos?”.
El detrás de un look absurdo y sus chances en el Gardel de Oro
Consultada sobre la inspiración detrás del outfit, Bertoldi explicó que todo nació de una búsqueda creativa atravesada por el humor y el absurdo. “Estuvimos pensando algunas ideas, todo dentro de lo absurdo, que obviamente me divierto un poco más. Y tenía unas ideas guardadas, sobre todo de Mugler. Y le copiamos unas cositas, pero lo cambiamos bastante, porque era como menos tonto. Así lo hicimos un poco más tonto”, contó.
La entrevista también derivó en sus nominaciones de la noche, entre ellas la del Gardel de Oro. Cuando le preguntaron si subiría al escenario con el mismo look en caso de ganar, respondió entre carcajadas: “Tengo otro outfit para eso. Porque no me quiero caer y porque, bueno, hay un momento en el que esto duele. No tengo tan trabajado el cuello, por lo visto”.
Pese a la expectativa, la cantante se mostró prudente sobre sus posibilidades, aunque orgullosa por volver a estar considerada entre los grandes nombres de la industria. “Sí, tengo unas nominaciones. Entre ellas la de oro, que me enorgullece un montón estar de vuelta nominada al oro después de haberlo ganado. No creo que me lo lleve, pero me pone muy feliz ya de estar solo nominada. Porque estar considerada súper importante para mí es súper importante. Estoy feliz”, cerró.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario