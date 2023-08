Flor de la V habló tras la explosión de Andrea Rincón contra Intrusos

"Fue algo que pasó al aire, no tengo idea. Hubo un malentendido con lo que le habían propuesto y lo que ella entendió. Yo la vendí al principio del programa y después sucedió eso y se fue", contó Flor y añadió: "No tengo en claro lo que pactaron con ella para hacer la nota, yo confío en mi producción. Ella me mandó un mensaje y me dijo que no tenía problema en hacer la nota... Fue un gran malentendido".

Qué dijo Flor de la V tras la explosión de Andrea Rincón contra Intrusos

El enojo de Andrea Rincón

A través de un vivo en Instagram Rincón contó que había arreglado con la producción de Intrusos para hacer una entrevista mano a mano con Florencia y que cuando llegó al canal le dijeron que participarían también los panelistas.

El cambio sobre la marcha no le gustó y se retiró del estudio sin hacer la entrevista, enojada con la producción.

"Quiero contarles que me pasó algo muy feo y humillante. Hoy tenía que estar en este momento en Intrusos. Hace rato que me vienen llamando, y no voy porque vengo tocada con los programas de la tarde. Pero decidí ir porque me propusieron hacer un mano a mano con Flor, para hablar de mi carrera", relató la actriz.

andrea rincon

"Hoy me llamó Jey Mammón temprano y me dijo: 'Ojo que a mí también me dijeron de hacer un mano a mano y no me lo cumplieron'. Yo estaba tranquila porque Flor es una mina que te respeta, es buena mina, y como fueron muy malos conmigo muchas veces... me cago toda", siguió.

Rincón mostró el chat de su mánager con el productor de Intrusos que le dijo que se quedara tranquila que la iban a cuidar. "Cuando llegué al programa me dijeron que iba a ser con todos. Llega el muchacho, el mismo que mandó los mensajes, y dice que no es el arreglo que tenían".

"Yo no soy la misma Andrea que traían hace años, la palabra se respeta, tiene un peso. A mí se me respeta lo que acordaron conmigo, o me voy, les dije. Una productora me dice: 'entonces te voy a pedir que te vayas rápido, que no te vea Flor...'. Flaca, esto es una humillación. Pero como estos programas se manejan así, tan mafiosamente...", dijo Rincón visiblemente molesta.

"Mi problema es con la gente que me quiere faltar el respeto y abusarme. Esto no es muy distinto a una violación, que decirme 'dale, ya estás acá, bajate el pantalón que te la ponemos'. No, yo elijo quien me garcha o no, y como elijo eso, también elijo que hago o dejo de hacer. Por eso elegí el programa donde me sentaba, y elijo quien me entrevista o deja entrevistar. ¿Hasta cuándo voy a aguantar el abuso de la gente? Yo arreglé algo y eso se cumple, ahora van a tener que ver que hacen conmigo y este contrato", sentenció.