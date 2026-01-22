Fuerza Bruta presenta el regreso de Aven: todos los detalles

Pensado especialmente para el verano, AVEN se integra de manera natural a la vida de la ciudad: salidas nocturnas, after office, planes en pareja, en familia o con amigos, noches con DJ en vivo y una propuesta ideal tanto para porteños como para quienes visitan Buenos Aires en enero.

Este regreso no es solo una nueva temporada, sino la continuidad de una historia que ya forma parte del ADN cultural argentino. Tras hitos como el Desfile del Bicentenario y la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud, Fuerza Bruta vuelve a poner a Buenos Aires en el centro del mapa cultural global.