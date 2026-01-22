Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 22 de enero

Si con fuerza el calor durante el fin de semana, además de las buenas condiciones del clima. El sábado se espera con cielo parcialmente y temperaturas en ascenso: mínima de 24 grados y máxima de 34.

Del mismo modo, el domingo en el AMBA sería con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; acompañado de una temperatura de 23 grados para la mínima y de 34 para la máxima.