Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 22 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional espera una jornada con calor y buenas condiciones del clima en el AMBA.
Mientras que no se prevé que regresen las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al menos en lo que resta de la semana, ni tampoco en el fin de semana; sí se espera que se mantenga la ola de calor y que las temperaturas, incluso, sigan subiendo, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Al respecto, el organismo mantenía una alerta por el calor. La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
De esta forma, el jueves se presenta todavía con cielo ligeramente nublado en la mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 21 y 31 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para cerrar la semana se mantiene la tendencia, con un viernes que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de una mínima de 22 grados y una máxima de 33.
Si con fuerza el calor durante el fin de semana, además de las buenas condiciones del clima. El sábado se espera con cielo parcialmente y temperaturas en ascenso: mínima de 24 grados y máxima de 34.
Del mismo modo, el domingo en el AMBA sería con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; acompañado de una temperatura de 23 grados para la mínima y de 34 para la máxima.
