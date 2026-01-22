Alerta por tormentas fuertes con granizo preocupa hoy jueves a Buenos Aires: qué dice el SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Mientras que no se prevé que regresen las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al menos en lo que resta de la semana, ni tampoco en el fin de semana; sí se espera que se mantenga la ola de calor y que las temperaturas, incluso, sigan subiendo, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Al respecto, el organismo mantenía una alerta por el calor. La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

De esta forma, el jueves se presenta todavía con cielo ligeramente nublado en la mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 21 y 31 grados.