Alerta por tormentas fuertes con granizo preocupa hoy jueves a Buenos Aires: qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un aviso para este jueves por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
El clima inestable continúa este jueves en varias horas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una sorpresiva alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el SMN lanzó un alerta amarillo que afectaba este jueves 22 de enero para regiones del suroeste y la costa bonaerense.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Mientras que no se prevé que regresen las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al menos en lo que resta de la semana, ni tampoco en el fin de semana; sí se espera que se mantenga la ola de calor y que las temperaturas, incluso, sigan subiendo, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Al respecto, el organismo mantenía una alerta por el calor. La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
De esta forma, el jueves se presenta todavía con cielo ligeramente nublado en la mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 21 y 31 grados.
