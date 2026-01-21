Wanda Nara publicó chats con Mauro Icardi, con una dura acusación contra la China Suárez: "No se drogará..."
La conductora de MasterChef Celebrity compartió conversaciones, supuestamente actuales, para demostrar que mantiene contacto con el futbolista.
La expareja de Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo un nuevo y escandaloso episodio este miércoles, cuando tras una historia de Instagram del futbolista, la conductora de MasterChef Celebrity reaccionó publicando chats de WhatsApp, con una dura acusación contra la China Suárez.
Todo comenzó con el duro descargo que lanzó el goleador en sus redes sociales. Lejos de quedarse callada, la mediática hizo lo propio en su Instagram, para demostrar que tiene contacto con su ex.
En uno de los mensajes que expuso Wanda, supuestamente de este lunes, la conductora menciona a la actriz y da a entender que usa drogas.
"Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella; confío en el papá que elegí", expresa Nara.
Lo llamativo, o no tanto, es que Wanda tapó casi todo el contenido de los mensajes con Icardi, a excepción del que habla de Suárez, lo que no parece haber sido un simple descuido.
En otra de las capturas que expuso la animadora de Telefe se observa que el futbolista la llamó en reiteradas oportunidades.
El nuevo escándalo se inició cuando el delantero usó sus redes sociales para desmentir dichos de Wanda Nara y exponer una serie de acusaciones que volvieron a poner el foco en la batalla judicial y personal que los enfrenta.
“Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas”, expresó el futbolista al comienzo del posteo, dejando en claro que no estaba dispuesto a suavizar su postura. En ese sentido, sostuvo que le resulta “llamativo” que se siga sosteniendo un relato que, según él, no se corresponde con la realidad de los hechos.
En el comunicado, Icardi negó rotundamente haber retomado cualquier tipo de vínculo o diálogo con su ex, tal como ella afirmó en distintas entrevistas, y aclaró que esa posibilidad está completamente descartada. Para respaldar su decisión, enumeró una serie de situaciones que calificó como determinantes.
