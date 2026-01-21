Wanda Nara publicó chats con Mauro Icardi, con una dura acusación contra la China Suárez: "No se drogará..."

En otra de las capturas que expuso la animadora de Telefe se observa que el futbolista la llamó en reiteradas oportunidades.

image

El nuevo escándalo se inició cuando el delantero usó sus redes sociales para desmentir dichos de Wanda Nara y exponer una serie de acusaciones que volvieron a poner el foco en la batalla judicial y personal que los enfrenta.

“Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas”, expresó el futbolista al comienzo del posteo, dejando en claro que no estaba dispuesto a suavizar su postura. En ese sentido, sostuvo que le resulta “llamativo” que se siga sosteniendo un relato que, según él, no se corresponde con la realidad de los hechos.

En el comunicado, Icardi negó rotundamente haber retomado cualquier tipo de vínculo o diálogo con su ex, tal como ella afirmó en distintas entrevistas, y aclaró que esa posibilidad está completamente descartada. Para respaldar su decisión, enumeró una serie de situaciones que calificó como determinantes.