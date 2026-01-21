Alerta: por qué evacuaron la sede del Foro Económico de Davos donde expuso Javier Milei
Un corresponsal de la Casa Blanca difundió imágenes del momento en que fue evacuado el lugar en donde disertaron los líderes mundiales.
Luego de una jornada muy movida, una situación causó alerta a nivel mundial cuando tuvieron que evacuar la sede del Foro Económico de Davos, Suiza, donde este miércoles por la mañana expusieron los presidentes Donald Trump y Javier Milei, entre otros líderes mundiales.
Los primeros videos comenzaron a circular en las redes sociales. Según indicaron en C5N, había presencia de humo y estuvieron trabajando bomberos en la zona.
"Acabamos de ser evacuados del centro de convenciones. Equipos de emergencias intentan determinar qué está generando el olor que hace toser a algunas personas en nuestras áreas", dijo el corresponsal de la Casa Blanca, Edward Lawrence, que difundió las imágenes en las redes sociales.
De acuerdo las primeras informaciones, las causas y la gravedad del incidente todavía no fueron confirmadas. Al lugar tuvieron que asistir varias dotaciones de bomberos para contener la situación y colaborar con la evacuación de las personas que aún permanecían en la sala de conferencias.
NOTA EN DESARROLLO
