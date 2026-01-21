Alerta por calor en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias y cuáles serán los días con temperaturas extremas
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la temperatura siga en ascenso en el AMBA, en una nueva ola de calor. ¿Qué pasa con las lluvias?
Luego de algunas jornadas con un alivio al calor, las temperaturas volvieron a subir con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía desde este miércoles un alerta amarilla, a la espera de que regresen las lluvias, aunque no hay fecha establecida para la vuelta de las precipitaciones.
La semana viene signada por las buenas condiciones del clima. Así transcurrió el miércoles, con cielo ligeramente nublado y temperaturas que rondaron entre los 18 y 31 grados, superando la marca de los 30 luego de varios días agradables pero para nada intensos.
Al respecto, el SMN lanzó un aviso por el calor. La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Cuándo vuelven las lluvias y cómo siguen las temperaturas en el AMBA
En su pronóstico extendido, el organismo nacional no prevé que regresen las lluvias al AMBA, al menos en lo que resta de la semana, ni tampoco en el fin de semana. Sí se espera que se mantenga la ola de calor y que las temperaturas, incluso, sigan subiendo.
De esta forma, el jueves se presenta todavía con cielo ligeramente nublado en la mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 21 y 31 grados.
Para cerrar la semana se mantiene la tendencia, con un viernes que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de una mínima de 22 grados y una máxima de 33.
Si con fuerza el calor durante el fin de semana, además de las buenas condiciones del clima. El sábado se espera con cielo parcialmente y temperaturas en ascenso: mínima de 24 grados y máxima de 34.
Del mismo modo, el domingo en el AMBA sería con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; acompañado de una temperatura de 23 grados para la mínima y de 34 para la máxima.
Las recomendaciones ante temperaturas extremas
El SMN lanzó una serie de recomendaciones ante la ola de calor:
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario