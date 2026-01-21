Alerta por calor en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias y cuáles serán los días con temperaturas extremas

De esta forma, el jueves se presenta todavía con cielo ligeramente nublado en la mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 21 y 31 grados.

Para cerrar la semana se mantiene la tendencia, con un viernes que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de una mínima de 22 grados y una máxima de 33.

smn (7) Buen clima y mucho calor en Buenos Aires para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional no espera lluvias.

Si con fuerza el calor durante el fin de semana, además de las buenas condiciones del clima. El sábado se espera con cielo parcialmente y temperaturas en ascenso: mínima de 24 grados y máxima de 34.

Del mismo modo, el domingo en el AMBA sería con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; acompañado de una temperatura de 23 grados para la mínima y de 34 para la máxima.

Las recomendaciones ante temperaturas extremas

El SMN lanzó una serie de recomendaciones ante la ola de calor:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.