Gabriel Levinas aseguró que Jorge Lanata está al tanto del conflicto familiar: "Qué lío hay afuera"

Levinas expresó su optimismo sobre la recuperación de su amigo: "Lanata va a salir de esta, va a sobrevivir una vez más. Hablé con un neurólogo que me explicó cómo diferenciar un daño cerebral irreversible de una neuropatía producida por la medicación, porque es lógico que un paciente medicado o con una infección se pierda un poco. Me dijo: 'Si el tipo puede mantener con vos una conversación coherente por media hora, no hay daño permanente'. Y yo mantuve con Jorge una conversación de una hora y media en la que él estuvo completamente ubicado en tiempo y espacio", aclaró.

El periodista también comentó que su colega estaba al tanto de la tensión familiar: "Pensé que él no era consciente de lo que pasaba entre las mujeres, pero en un momento me dijo: 'Qué lío hay afuera' y me hizo un par de preguntas. Le dije que es algo que él mismo tendrá que arreglar cuando salga del hospital. No me voy a meter en ese asunto ni voy a opinar ni le voy a contar nada".

Para concluir, Levinas contó un poco más de la charla que mantuvieron: "Le dije: 'escuchame una cosa, tenés diez años menos que yo y siempre imaginé que el día en que me muriera ibas a hablar en mi funeral. No te podés morir antes que yo, tenés que escribir mi obituario'. Se mató de risa. Hablamos de política nacional, de Oriente Medio, de todo. Y él sabía todo lo que pasaba...", finalizó.