Georgina Barbarossa: "No puedo creer que Javier Milei no tenga corazón"

Desconcertada por la dureza del presidente, Barbarossa reflexionó sobre su capacidad de empatía: “No puede creer que no tenga corazón. No creo que no le importe la situación de esos viejos. No puede ser que solo vea números”, comentó. También mostró su incredulidad ante la falta de humanidad en las decisiones gubernamentales, al referirse a los recientes enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en las afueras del Congreso.

La actriz recordó la breve participación política de su familia, mencionando a su tío Miguel Roig, quien fue ministro de Economía durante el gobierno de Carlos Menem, y señaló la complejidad de la política actual: "Ahora tenés que ser corrupto", lamentó. Además, expresó tristeza por el estado del país, que percibe como muy distinto al entorno cultural y educativo que vivió en su juventud.

Barbarossa reafirmó su amor por Argentina y mencionó que, a pesar de haber tenido oportunidades de trabajar en el exterior, eligió regresar a su hogar en Córdoba. “Ves que roban y nadie va preso. Y si nosotros no pagamos los impuestos, vamos presos. ¿Por qué es así?”, se preguntó, dejando claro su descontento con la realidad social y política actual del país.

Carmen Barbieri, tamién crítica con Javier Milei

Una semana atrás, Barbieri había hablado en el mismo tono de Barbarossa. "Al presidente le quiero hablar. Me encantaría poder hablar con él, no necesariamente para entrevistarlo, sino para decírselo en la cara. Cuando veo estas cosas, me pregunto: ‘¿Cómo pueden pasar estas cosas? ¿Cómo se puede decir algo así? ¿Tiene corazón este hombre?’", expresó indignada.