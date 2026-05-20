Georgina Barbarossa y Moria Casán dejaron atrás su furibundo escarceo

georgina moria

La frase tuvo enorme repercusión, pero hubo otro detalle que terminó de confirmar la reconciliación: la publicación fue realizada en colaboración entre las dos cuentas. Es decir, Moria aceptó compartir el contenido también en su perfil oficial.

En el universo del espectáculo y las redes sociales, donde cada movimiento suele interpretarse como un mensaje indirecto, el gesto fue leído como una señal contundente de paz definitiva.

El acercamiento ya había comenzado durante la ceremonia de los Martín Fierro, cuando ambas se cruzaron cara a cara luego de mucho tiempo. Allí, Moria sorprendió al dejar de lado su habitual ironía para hablarle desde un lugar completamente emocional.

“Perdón si te lastimé. Te honro, te quiero mucho”, le expresó a Georgina durante el encuentro. La conductora no pudo ocultar la emoción y reaccionó con una frase breve pero sincera: “Me vas a hacer llorar”.

La distancia entre ambas se había generado años atrás, luego de declaraciones de Moria vinculadas a Miguel “El Vasco” Lecuna, el marido fallecido de Georgina. Desde entonces, la relación quedó completamente quebrada y durante mucho tiempo parecía imposible imaginar una reconciliación pública.

Por eso el momento generó tanta repercusión. No solo por el peso histórico de las dos protagonistas, sino porque el reencuentro mostró una faceta poco habitual en el mundo del espectáculo: dos figuras dejando atrás viejos conflictos sin necesidad de convertirlo en una guerra mediática.

Más tarde, Moria volvió a referirse al tema en televisión y contó entre risas que Georgina había comenzado a seguirla otra vez en Instagram. Incluso bromeó al ver la vieja foto que compartieron juntas. “¡Qué mal estoy en esa foto! Soy una monstrua”, comentó fiel a su estilo.