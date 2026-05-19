Wanda Nara ganó el Martín Fierro y emocionó a todos con su discurso

"Arranqué con unas zapatillas en mal estado, pero siempre soñé y siempre creí en mí", expresó visiblemente conmovida, destacando que el amor propio fue su gran motor incluso cuando nadie creía en ella. Además, aprovechó su lugar privilegiado para dar un poderoso mensaje social: "Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices".