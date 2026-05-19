Moria Casán le dedicó un profundo mensaje a Georgina Barbarossa: "Si te lastimé..."

Luego profundizó sobre las sensaciones que le dejó el encuentro y destacó la autenticidad del momento: “Cuando nos abrazamos sentí que ella estaba conmovida. Estaba frágil. Para mí el momento fue verdadero, una cosa linda, juntarnos. Yo me sentí muy bien. No me pareció forzado ni hipócrita. Somos mujeres del espectáculo con una trayectoria importante. Somos prestigiosas y populares”.