Histórica reconciliación en los Martín Fierro: el abrazo de Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa
La gala de los Martín Fierro 2026 regaló un momento único. Santiago del Moro logró la esperada reconciliación entre tres grandes divas de la televisión.
La reciente entrega de los premios Martín Fierro dejó un momento histórico para la televisión argentina. Tras varias idas y vueltas mediáticas, Santiago del Moro sorprendió a todos al lograr la tan esperada reconciliación en vivo entre las icónicas Georgina Barbarossa, Moria Casán y la reconocida Carmen Barbieri.
Unos Martín Fierro inolvidables: el abrazo que emocionó a todos
Durante la gran noche de premiación, el conductor de Telefe tomó la sorpresiva iniciativa de invitar a las tres diosas del espectáculo a subir al escenario. Lejos de esquivar la propuesta, las actrices accedieron rápidamente y dejaron atrás los fuertes cruces que las mantuvieron distanciadas en los últimos tiempos.
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El emotivo encuentro culminó con cálidos abrazos y picos frente a la atenta mirada de todos los presentes, sellando finalmente la paz y protagonizando, sin lugar a dudas, uno de los momentos más fuertes y aplaudidos de toda la velada del lunes 18 de mayo.
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