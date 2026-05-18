Histórica reconciliación en los Martín Fierro: el abrazo de Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa

image Martín Fierro: Georgina Barbarossa, Carmen Barbieri y Moria Casán

Unos Martín Fierro inolvidables: el abrazo que emocionó a todos

Durante la gran noche de premiación, el conductor de Telefe tomó la sorpresiva iniciativa de invitar a las tres diosas del espectáculo a subir al escenario. Lejos de esquivar la propuesta, las actrices accedieron rápidamente y dejaron atrás los fuertes cruces que las mantuvieron distanciadas en los últimos tiempos.