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Histórica reconciliación en los Martín Fierro: el abrazo de Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa

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La gala de los Martín Fierro 2026 regaló un momento único. Santiago del Moro logró la esperada reconciliación entre tres grandes divas de la televisión.

Histórica reconciliación en los Martín Fierro: el abrazo de Moria Casán

Histórica reconciliación en los Martín Fierro: el abrazo de Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa

La reciente entrega de los premios Martín Fierro dejó un momento histórico para la televisión argentina. Tras varias idas y vueltas mediáticas, Santiago del Moro sorprendió a todos al lograr la tan esperada reconciliación en vivo entre las icónicas Georgina Barbarossa, Moria Casán y la reconocida Carmen Barbieri.

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Martín Fierro: Georgina Barbarossa, Carmen Barbieri y Moria Casán

Martín Fierro: Georgina Barbarossa, Carmen Barbieri y Moria Casán

Unos Martín Fierro inolvidables: el abrazo que emocionó a todos

Durante la gran noche de premiación, el conductor de Telefe tomó la sorpresiva iniciativa de invitar a las tres diosas del espectáculo a subir al escenario. Lejos de esquivar la propuesta, las actrices accedieron rápidamente y dejaron atrás los fuertes cruces que las mantuvieron distanciadas en los últimos tiempos.

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El emotivo encuentro culminó con cálidos abrazos y picos frente a la atenta mirada de todos los presentes, sellando finalmente la paz y protagonizando, sin lugar a dudas, uno de los momentos más fuertes y aplaudidos de toda la velada del lunes 18 de mayo.

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