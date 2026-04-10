Gerardo Romano confesó que una vez un cura lo echó de una iglesia: el motivo

En ese contexto límite, decidió entrar nuevamente a hablar con un cura para enumerar sus vivencias más transgresoras. “Le dije: ‘Tuve sexo múltiple, tomé drogas, participé de orgías’”, rememoró el actor. La anécdota provocó la risa irónica de Pergolini, quien vaticinó el impacto mediático de tales declaraciones: “Estoy viendo todos los recortes de mañana”. No obstante, el resultado del encuentro fue idéntico al de su juventud; el clérigo, al escuchar la lista de pecados, le dio por terminada la charla: “Me sacó la tarjeta y me dijo ‘vaya, vaya’”. Ante esta nueva desaprobación, Romano ratificó su postura: “Después no volví más”.

Durante el intercambio, el actor se tomó un momento para definir qué entiende por “sexo múltiple”, aclarando que no siempre se trata de eventos masivos, sino de la presencia de más de dos integrantes. Sin embargo, no esquivó el recuerdo de una situación particular en la que se encontró rodeado por cerca de sesenta personas en un mismo ámbito.

Si bien aclaró que en esa oportunidad se mantuvo como un observador y no participó activamente, dejó flotando una cuota de misterio sobre los presentes en dicho lugar. “Había mucha gente conocida”, lanzó, manteniendo la reserva de los nombres pero subrayando la sorpresa que le generó la escena. A través de este relato crudo y fiel a su esencia, Gerardo Romano volvió a presentarse como una figura que no busca la aprobación ajena, sino exponer su verdad con la honestidad brutal que lo caracteriza.