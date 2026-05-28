Licencias de conducir: las modificaciones que perjudican a los que tienen más de 65 años

Esto los ubica dentro del grupo que ya no accede a la vigencia estándar de 5 años que rige para los conductores más jóvenes. En su caso, los plazos de renovación son más cortos y se ajustan a la edad.

Además, cada jurisdicción puede sumar requisitos adicionales según el tipo de licencia, los antecedentes del conductor y el resultado del examen psicofísico obligatorio.

Qué se revisa para renovar la licencia de conducir

Para poder renovar la licencia, es obligatorio pasar una evaluación médica que confirme que la persona está en condiciones de conducir. Ese control suele revisar aspectos como la vista, la audición, los reflejos y el estado general de salud.

En algunos casos, si el conductor tiene infracciones graves registradas, también puede pedirse que rinda nuevamente exámenes teóricos y prácticos.

En definitiva, la normativa no fija un límite de edad para manejar, sino que se centra en comprobar caso por caso si la persona sigue siendo apta para conducir de forma segura.

Qué conviene hacer antes de renovar