Gianinna Maradona quedó involucrada en un choque con una productora de ShowMatch alcoholizada

Gianinna Maradona choco borracha

El test de alcoholemia hecho hacia Roth confirmó un alarmante nivel de 1,96 gramos de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido. A su vez, el informe policial destaca que la productora mostró un comportamiento agresivo hacia los efectivos y, en un video grabado por los testigos, ella misma increpa a Gianinna a pesar de que no tuvo la culpa.

“Gianni, todo bien, pero la verdad que me rompés los huevos”. Debido a esto, la hija de Maradona no dudó en responderle tajante: “No, boluda, me rompiste el auto, ¡la put... madre!”. Ante su resistencia, fue trasladada a la Comisaría 1° de Tigre. Aunque no quedó detenida, se le abrió una causa por resistencia a la autoridad bajo la supervisión de la UFI Rincón de Milberg.

Por su parte, el test de alcoholemia realizado a Giannina Maradona dio negativo, descartando cualquier presencia de alcohol en su organismo.