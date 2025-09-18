Polémica en Telefe: filtran los supuestos cuatro finalistas de La Voz Argentina

Como viene sucediendo, en los próximos shows en vivo, el público votará a sus favoritos y quienes acumulen más votos avanzarán a las semifinales, hasta que quede un único ganador que se consagrará en la temporada.

la voz argentina (1).jpg

Mientras tanto, este jueves comenzó el Tercer Round, la nueva etapa que acerca aún más a los concursantes a su sueño de convertirse en la nueva "Voz Argentina". En esta oportunidad, fue el turno del Team Lali, conducido por Lali Espósito.