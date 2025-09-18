Polémica en Telefe: filtran los supuestos cuatro finalistas de La Voz Argentina
A medida que avanza el certamen del canto, empezaron a difundirse los nombres de los supuestos cuatro finalistas, uno por cada coach.
Un rumor explosivo sacude a La Voz Argentina tras la filtración de los supuestos cuatro finalistas de esta temporada, uno por cada equipo.
En la etapa decisiva del certamen, cada jurado —Soledad, Lali, Miranda! y Luck Ra— presenta a su representante, pero todo indica que ya circulan los nombres de quienes podrían llegar a la gran final: Valentina Otero, Alan Lez, Eugenia Rodríguez y Nicolás Behringer, participantes que se destacaron desde el inicio del programa.
La noticia se conoció durante el stream de Ya Fue Todo (Jotax). "Se habrían filtrado los cuatro finalistas de La Voz Argentina", anunció Barbie Gyalay, mientras el conductor Ale Castelo reaccionó sorprendido: "¿Otra vez? ¿Cómo en el 2021?".
La panelista agregó más detalles: "Hay un ganador por equipo. Son cuatro equipos. Se filtraron los ganadores de cada equipo. Los finalistas serían: Alan Lez por Lali Espósito, Nicolás Behringer de Luck Ra, Eugenia Rodríguez y acá hay polémica, porque es una participante que fue eliminada varias veces y salvada varias veces. Hoy está en el team Soledad y sería Valentina Otero".
Con el inicio de los Playoffs, la definición del concurso está cada vez más cerca. La final de La Voz Argentina 2025, conducido por Nico Occhiato se realizará en octubre, según confirmaron desde Telefe, aunque la fecha exacta depende de la programación de algunos partidos.
Como viene sucediendo, en los próximos shows en vivo, el público votará a sus favoritos y quienes acumulen más votos avanzarán a las semifinales, hasta que quede un único ganador que se consagrará en la temporada.
Mientras tanto, este jueves comenzó el Tercer Round, la nueva etapa que acerca aún más a los concursantes a su sueño de convertirse en la nueva "Voz Argentina". En esta oportunidad, fue el turno del Team Lali, conducido por Lali Espósito.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario