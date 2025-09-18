El fuerte cruce en vivo entre María Fernanda Callejón y Karina Iavícoli en Intrusos: "No seas irrespetuosa"

La tensión continuó con más declaraciones de Callejón: "Vos tenés un derecho de decir de mí lo que quieras, porque ya de mí, menos linda, de arriba para abajo dijiste de todo. Y la información que tenés, que yo soy la protagonista de mi vida, es absolutamente errónea".

Iavícoli intentó justificar sus preguntas: "Son preguntas, no es para ofenderte ni maltratarte. Por ahí estoy equivocada con mi información...", pero María Fernanda le respondió: "¿Alguien te dijo que estoy ofendida? Te lo estoy diciendo con una sonrisa. No sé qué te lleva a suponer que tenés derecho a decir que estoy enojada cuando no lo estoy".

Además, Callejón pidió que no se mencionara más a su hija: "Lo estoy haciendo con respeto y vos me estás buscando, me buscas hace rato. Y te voy a pedir un favor: no nombres más a mi hija".

En ese momento intervino su abogado, explicando la situación judicial con Ricky Diotto: "Las denuncias penales, cuando son delitos de acción pública, no se pueden levantar, y eso demuestra un grado de ignorancia en la información. Las denuncias no se levantan, no se sacan. La denuncia contra Diotto sigue su causa, más allá del resultado". Agregó que el objetivo es reducir el conflicto: "No quiero que se confunda que acá hay una batalla entre dos, porque acá queremos bajar el tenor del conflicto para que no repercuta en la hija que tienen en común".

Cuando la conversación volvió a la denuncia contra Diotto, Iavícoli preguntó: "¿Vos viviste lo mismo que Julieta Prandi?". Callejón reaccionó con enojo: "Karina, no me interrumpas porque estoy hablando, no seas irrespetuosa. Como te pica la cola saltas, dejame terminar el concepto. Vos no sos una persona educada, cuando no estoy frente tuyo sos muy desubicada".

La periodista intentó defenderse: "Bueno está bien, habla sola. Porque a vos te gusta hablar sola e imponer lo que decís. Yo hago mi trabajo. Tenés mi teléfono, si estoy equivocada me podés escribir", pero Callejón la retrucó: "Es una estupidez, vos también tenés mi teléfono, atrevida. Es una estupidez humana decir eso, yo no me estoy comparando con Julieta, y si vas a la causa lamentablemente hay muchas similitudes".

La actriz cerró la nota de manera explosiva: "Yo no me enojo, soy firme, lucho por las causas que me atraviesan. Karina Iavícoli ya me tiene las pelotas llenas, que me suelte un poco. Cuando termine lo importante me voy a encargar de cada uno para que me muestren lo importante de esas fuentes que tienen".

Tras el cruce, Iavícoli aclaró: "No tengo nada en contra de María Fernanda, lo que digo es solo información. Entiendo que le pueda molestar y que esté pasando un mal momento, que la puede tener a la defensiva. Le mando un abrazo virtual, pero está lejos de mí tener una pelea con ella".