Párense de Manos 3: la cartelera completa de peleas

Embed - Parense de Manos en Instagram: "EL COMBATE DE TODOS LOS TIEMPOS Un desafío perdido en el tiempo, una pelea que jamás se concretó, dos leyendas que hoy viven en su legado. En Parense de Manos III, viviremos un combate esperado por muchas generaciones, Monzon VS Bonavena. Este 20 de Diciembre en el Palacio Ducó, Agustin, el nieto de Carlos Monzon, se enfrenta a Franco, el nieto de Ringo Bonavena en el Combate de todos los tiempos."

