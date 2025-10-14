Furor: así fue la presentación de Lali Espósito y Alan Lez en la final de La Voz Argentina
El concursante y la coach se unieron para cantar juntos en el último programa del reality y protagonizaron un gran momento.
La Voz Argentina llegó a su fin y Nicolás Behringer, del Team Luck Ra fue el campeón por decisión de la gente. En este último programa, los cuatro finalistas hicieron una última pasada para despedirse a lo grande de esta temporada.
Nicolas, Alan Lez, Eugenia Rodríguez y Milagros Gerez Amud cantaron con sus respectivos coaches: Luck Ra, Lali Espósito, Miranda! y Soledad.
Después de hacer un repaso por su paso por el reality, los artistas subieron al escenario y mostraron una vez más su talento.
Uno de los que más resaltó fue Alan Lez con Lali Espósito. El concursante y la artista pop se unieron para cantar "33", una de las canciones del último álbum de la cantante "No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama".
Con una coreografía y escenografía impactante, el oriundo de Palermo y la reina del pop argentino cautivaron al público. Rápidamente, el clip se volvió viral y desató todo tipo de comentarios.
Quién es Nicolás Behringer, el artista callejero que se convirtió en campeón de La Voz Argentina 2025
Su voz conmovió, su historia inspiró y su talento lo llevó a la cima: Nicolás Behringer, integrante del Team Luck Ra, se consagró este lunes como el indiscutible ganador de La Voz Argentina 2025.
El artista callejero y tutor legal de su hermana menor coronó este lunes un recorrido marcado por la humildad y una evolución artística notable, dejando atrás su vida cantando en las calles para brillar en el escenario más importante del país.
Su camino comenzó el 15 de julio, cuando irrumpió en las audiciones a ciegas con su versión de "Prófugos". Luck Ra fue el único coach en girar su silla, haciendo una apuesta que se revelaría ganadora.
A lo largo de la competencia, Nicolás demostró una profunda conexión con el rock y una habilidad única para reinterpretar clásicos con garra y emoción:
- Audición a Ciegas: "Prófugos"
- Batallas: "Need you now"
- Knockouts: "Imágenes paganas" (Virus)
- Playoffs: "Better man" (Robbie Williams)
- Primer Round: "Mama, I'm coming home" (Ozzy Osbourne)
- Segundo Round: "Vuelve" (Ricky Martin)
- Tercer Round: "Ala delta" (Divididos)
- Cuartos de final: "Honesty" (Billy Joel)
- Semifinal: "Is this love" (Whitesnake)
- Gran Final: "Un pacto" (Bersuit Vergarabat)
