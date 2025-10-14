Furor: así fue la presentación de Lali Espósito y Alan Lez en la final de La Voz Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaVozArgentina/status/1977902405795610679?t=f5lr8pXRGJMt7S_571qdfA&s=19&partner=&hide_thread=false Alan Lez y Lali cierran la noche arriba del escenario



#LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe También en HBO MAX pic.twitter.com/EFSP7wAbQD — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) October 14, 2025

Quién es Nicolás Behringer, el artista callejero que se convirtió en campeón de La Voz Argentina 2025

Su voz conmovió, su historia inspiró y su talento lo llevó a la cima: Nicolás Behringer, integrante del Team Luck Ra, se consagró este lunes como el indiscutible ganador de La Voz Argentina 2025.

El artista callejero y tutor legal de su hermana menor coronó este lunes un recorrido marcado por la humildad y una evolución artística notable, dejando atrás su vida cantando en las calles para brillar en el escenario más importante del país.

Su camino comenzó el 15 de julio, cuando irrumpió en las audiciones a ciegas con su versión de "Prófugos". Luck Ra fue el único coach en girar su silla, haciendo una apuesta que se revelaría ganadora.

A lo largo de la competencia, Nicolás demostró una profunda conexión con el rock y una habilidad única para reinterpretar clásicos con garra y emoción:

Audición a Ciegas: "Prófugos"

Batallas: "Need you now"

Knockouts: "Imágenes paganas" (Virus)

Playoffs: "Better man" (Robbie Williams)

Primer Round: "Mama, I'm coming home" (Ozzy Osbourne)

Segundo Round: "Vuelve" (Ricky Martin)

Tercer Round: "Ala delta" (Divididos)

Cuartos de final: "Honesty" (Billy Joel)

Semifinal: "Is this love" (Whitesnake)

Gran Final: "Un pacto" (Bersuit Vergarabat)