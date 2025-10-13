Quién será el ganador de La Voz Argentina, según el boca de urna de Pabloschi
El reality de canto está llegando a su fin y en la gala de este lunes se sabrá quién es el gran campeón.
Después de una larga competencia y de ir conquistando etapas, La Voz Argentina tiene a sus cuatro finalistas. En esta oportunidad, Alan Lez (Team Lali), Nicolás Behringer (Team Luck Ra), Milagros Gerez Amud (Team Soledad) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda!) quedaron en manos del público y serán ellos los que decidan quién será el gran campeón.
La definición se realizó n dos partes. El domingo 12, los finalistas hicieron su presentación, mientras que este lunes 13 se conocerá al ganador de esta temporada y harán una pasada final con sus coches.
Desde el jueves, la votación ya está abierta y la gente comenzó a votar a su favorito para intentar que logre su objetivo dentro de la competencia. En esta oportunidad, se espera que todo esté muy ajustado, ya que todos consiguieron un fandom muy fuerte.
Quién será el campeón de La Voz Argentina, según el boca de urna de Pabloschi
Este lunes se sabrá quién será el gran campeón de esta temporada de La Voz Argentina y el público ya comienza a especular y a debatir quién merece consagrarse.
El usuario de X (ex Twitter), Pabloschi volvió a la acción y ya adelantó quién ganaría las votaciones telefónicas, lo que desató un gran debate, ya que no todos están conformes.
"Shhh Nicolás", escribió en su cuenta, dando a entender que el integrante del Team Luck Ra sería quién se quede con el trofeo de esta edición, sacando por primera vez campeón a su coach.
Cómo votar a quien querés que gane La Voz Argentina 2025
La votación del certamen de canto es muy sencilla: podés enviar al 9009 el nombre del participante que querés que gane el concurso. Milagros, Nicolás, Alan y Eugenia son las opciones que podés escribir en un mensaje de texto a esa vía oficial.
También, podés ingresar en lavozarg.ar y elegir a tu favorito desde ahí.
