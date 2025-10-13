Quién será el ganador de La Voz Argentina, según el boca de urna de Pabloschi

El usuario de X (ex Twitter), Pabloschi volvió a la acción y ya adelantó quién ganaría las votaciones telefónicas, lo que desató un gran debate, ya que no todos están conformes.

"Shhh Nicolás", escribió en su cuenta, dando a entender que el integrante del Team Luck Ra sería quién se quede con el trofeo de esta edición, sacando por primera vez campeón a su coach.

boca de urna pabloschi

Cómo votar a quien querés que gane La Voz Argentina 2025

La votación del certamen de canto es muy sencilla: podés enviar al 9009 el nombre del participante que querés que gane el concurso. Milagros, Nicolás, Alan y Eugenia son las opciones que podés escribir en un mensaje de texto a esa vía oficial.

También, podés ingresar en lavozarg.ar y elegir a tu favorito desde ahí.