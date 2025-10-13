Quién es Nicolás Behringer, el artista callejero que se convirtió en campeón de La Voz Argentina 2025

Audición a Ciegas: "Prófugos"

"Prófugos" Batallas: "Need you now"

"Need you now" Knockouts: "Imágenes paganas" (Virus)

"Imágenes paganas" (Virus) Playoffs: "Better man" (Robbie Williams)

"Better man" (Robbie Williams) Primer Round: "Mama, I'm coming home" (Ozzy Osbourne)

"Mama, I'm coming home" (Ozzy Osbourne) Segundo Round: "Vuelve" (Ricky Martin)

"Vuelve" (Ricky Martin) Tercer Round: "Ala delta" (Divididos)

"Ala delta" (Divididos) Cuartos de final: "Honesty" (Billy Joel)

"Honesty" (Billy Joel) Semifinal: "Is this love" (Whitesnake)

"Is this love" (Whitesnake) Gran Final: "Un pacto" (Bersuit Vergarabat)

Visiblemente quebrado por la emoción tras su última performance y la posterior consagración, Nicolás se mostró profundamente agradecido. "Me siento muy agradecido. La verdad que este es el momento más feliz de mi vida y es gracias a ustedes", expresó a la audiencia y a todo el equipo de producción.

"Veo todo lo que viví cuando miro hacia atrás y digo ‘mierda’. Hoy sentir una comodidad acá delante de ustedes cuando me costaba ser grabado con un celular es un orgullo. Yo tenía miedo de cantar, solo lo hacía en la ducha o en mi casa", confesó entonces el flamante campeón.

En tanto, su coach, Luck Ra, lo despidió con palabras que resumen su futuro: "Este es el final del comienzo. Te lo merecés y felicitaciones sobre todo por la persona que sos".