Quién es Nicolás Behringer, el artista callejero que se convirtió en campeón de La Voz Argentina 2025
Tras un vida cantando en las calles para brillar en el escenario más importante del país, el integrante del Team Luck Ra se consagró este lunes en el reality de Telefe.
Su voz conmovió, su historia inspiró y su talento lo llevó a la cima: Nicolás Behringer, integrante del Team Luck Ra, se consagró este lunes como el indiscutible ganador de La Voz Argentina 2025.
El artista callejero y tutor legal de su hermana menor coronó este lunes un recorrido marcado por la humildad y una evolución artística notable, dejando atrás su vida cantando en las calles para brillar en el escenario más importante del país.
Su camino comenzó el 15 de julio, cuando irrumpió en las audiciones a ciegas con su versión de "Prófugos". Luck Ra fue el único coach en girar su silla, haciendo una apuesta que se revelaría ganadora.
A lo largo de la competencia, Nicolás demostró una profunda conexión con el rock y una habilidad única para reinterpretar clásicos con garra y emoción:
- Audición a Ciegas: "Prófugos"
- Batallas: "Need you now"
- Knockouts: "Imágenes paganas" (Virus)
- Playoffs: "Better man" (Robbie Williams)
- Primer Round: "Mama, I'm coming home" (Ozzy Osbourne)
- Segundo Round: "Vuelve" (Ricky Martin)
- Tercer Round: "Ala delta" (Divididos)
- Cuartos de final: "Honesty" (Billy Joel)
- Semifinal: "Is this love" (Whitesnake)
- Gran Final: "Un pacto" (Bersuit Vergarabat)
Visiblemente quebrado por la emoción tras su última performance y la posterior consagración, Nicolás se mostró profundamente agradecido. "Me siento muy agradecido. La verdad que este es el momento más feliz de mi vida y es gracias a ustedes", expresó a la audiencia y a todo el equipo de producción.
"Veo todo lo que viví cuando miro hacia atrás y digo ‘mierda’. Hoy sentir una comodidad acá delante de ustedes cuando me costaba ser grabado con un celular es un orgullo. Yo tenía miedo de cantar, solo lo hacía en la ducha o en mi casa", confesó entonces el flamante campeón.
En tanto, su coach, Luck Ra, lo despidió con palabras que resumen su futuro: "Este es el final del comienzo. Te lo merecés y felicitaciones sobre todo por la persona que sos".
