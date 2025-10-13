Quién gana La Voz Argentina, según la encuesta de minutouno.com
El reality de Telefe llega a su fin y la gente ya definió quién quiere que sea el campeón de esta temporada. Qué dicen los lectores.
Este lunes, desde las 21:30, comienza la gran final de La Voz Argentina. Después de pasar varias etapas y dar lo mejor de cada uno, los cuatro finalistas: Nicolás Behringer, Alan Lez, Eugenia Rodríguez y Milagros Gerez Amud, esperan conocer la decisión del público y saber quién es el ganador.
La votación se abrió el pasado jueves y, desde entonces la gente comenzó a votar a su favorito. Las redes sociales estallaron y los usuarios no paran de debatir sobre quién merece ser el campeón.
Además, como era de esperarse, las encuestas no tardaron en aparecer y ya se va viendo el deseo de los seguidores del programa conducido por Nico Occhiato.
Quién gana La Voz Argentina, según la encuesta de Minutouno
En el sitio web de minutouno.com se realizó una encuesta sobre la final de La Voz Argentina y los lectores dieron su voto sobre este tema.
Milagros Gerez Amud, del Team Soledad, obtuvo el 19,33% de los votos. El segundo puesto fue para Alan Lez, Team Lali, muy peleado, con 19,23%.
En tercer lugar quedó Nicolás Behringer, integrante del Team Luck Ra, con el 18,2% y Eugenia Rodríguez, representante del Team Miranda!, quedó cuarta con 12,06%.
Sin embargo, había una última opción, que se llevó la mayoría de los votos. El 31,18% de los votos fue para "No miel el programa".
Cómo y a qué hora ver la final de La Voz Argentina
La gran final de La Voz Argentina se podrá ver este lunes, desde las 21:30 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.
