Quién gana La Voz Argentina, según la encuesta de minutouno.com

En tercer lugar quedó Nicolás Behringer, integrante del Team Luck Ra, con el 18,2% y Eugenia Rodríguez, representante del Team Miranda!, quedó cuarta con 12,06%.

Sin embargo, había una última opción, que se llevó la mayoría de los votos. El 31,18% de los votos fue para "No miel el programa".

Encuesta la voz

Cómo y a qué hora ver la final de La Voz Argentina

La gran final de La Voz Argentina se podrá ver este lunes, desde las 21:30 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.