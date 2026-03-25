Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: nominaciones, salvados y quién deja la casa, minuto a minuto

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Martín, el nuevo líder de la casa

Martín se alzó con la victoria, pero lo que parecía ser un beneficio estándar de inmunidad se transformó en un poder sin precedentes que dejó a sus compañeros en estado de shock.

Al consagrarse como el nuevo referente de la semana, Martín recibió una noticia que no esperaba: además de la inmunidad para no ser votado, la producción le otorgó la capacidad de fulminar directamente a tres compañeros. Esta decisión no solo los envía a la placa de nominados, sino que les quita el derecho a entrar al confesionario este miércoles para nominar.