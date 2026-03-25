Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: nominaciones, salvados y quién deja la casa, minuto a minuto

Primeros tres fulminados de Gran Hermano
El líder fue llamando uno a uno a sus elegidos, fundamentando sus decisiones bajo criterios de afinidad y estrategia de juego:
- Lola: Fue la primera enviada a placa. Martín fue tajante al explicar su elección: "No veo su juego", señaló, dando a entender que la participante no logra perfilarse con claridad dentro de la convivencia.
- Juanicar: El segundo fulminado de la noche. En este caso, el motivo fue puramente vincular: "No tengo conexión con él", sentenció el líder, marcando una distancia que ya se percibía en el día a día.
- Pincoya: La elección más estratégica de la terna. Martín reconoció el peso de la participante afuera de la casa: "Creo que tiene mucho aguante", explicó, sugiriendo que busca probar su fuerza en una placa multitudinaria o simplemente debilitar a un perfil fuerte.
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