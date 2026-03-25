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Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: nominaciones, salvados y quién deja la casa, minuto a minuto

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El reality de Telefe se prepara para otra noche de tensiones, ya que los jugadores van al confesionario a llevar a cabo sus estrategias.

Gran Hermano nomina este miércoles en Telefe. 

Gran Hermano nomina este miércoles en Telefe. 

Gran Hermano Generación Dorada no para de sembrar todo tipo de emociones en los televidentes, y entre posibles abandonos y reemplazantes, este miércoles por la noche tiene su esperada gala de nominaciones, donde puede pasar de todo.

Tras la salida de Kennys Palacios, se espera una gala en la que además tendría un inesperado abandono anunciado por Santiago del Moro en la tarde de esta jornada. De acuerdo a lo señalado por Pincoya, la nueva salida sería Mavinga.

Minuto a minuto de Gran Hermano Generación Dorada

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Primeros tres fulminados de Gran Hermano

El líder fue llamando uno a uno a sus elegidos, fundamentando sus decisiones bajo criterios de afinidad y estrategia de juego:

  • Lola: Fue la primera enviada a placa. Martín fue tajante al explicar su elección: "No veo su juego", señaló, dando a entender que la participante no logra perfilarse con claridad dentro de la convivencia.
  • Juanicar: El segundo fulminado de la noche. En este caso, el motivo fue puramente vincular: "No tengo conexión con él", sentenció el líder, marcando una distancia que ya se percibía en el día a día.
  • Pincoya: La elección más estratégica de la terna. Martín reconoció el peso de la participante afuera de la casa: "Creo que tiene mucho aguante", explicó, sugiriendo que busca probar su fuerza en una placa multitudinaria o simplemente debilitar a un perfil fuerte.
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Martín, el nuevo líder de la casa

Martín se alzó con la victoria, pero lo que parecía ser un beneficio estándar de inmunidad se transformó en un poder sin precedentes que dejó a sus compañeros en estado de shock.

Al consagrarse como el nuevo referente de la semana, Martín recibió una noticia que no esperaba: además de la inmunidad para no ser votado, la producción le otorgó la capacidad de fulminar directamente a tres compañeros. Esta decisión no solo los envía a la placa de nominados, sino que les quita el derecho a entrar al confesionario este miércoles para nominar.

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A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La gala de nominaciones de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

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