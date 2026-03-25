Gran Hermano: Santiago del Moro anunció que un participante abandona la casa
El conductor del reality le comunicó a sus seguidores que un jugador tomó la decisión de dejar la competencia.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vuelve a quedar en el centro de la polémica. Tras el tenso momento que protagonizaron Mavinga y Carmiña por un episodio de comentarios racistas y el posterior derecho a réplica, una nueva versión sacudió el clima del programa.
Quien encendió las alarmas fue Pincoya, participante que ganó popularidad en la edición chilena del reality, al deslizar una información que sorprendió tanto a sus seguidores como a la producción del ciclo.
Desde la cabina especial de streaming dentro de la casa, y mientras hablaba con su comunidad, lanzó sin filtro: "No sé si se podrá contar o no, pero me enteré que la Mavinga se va". La frase generó un inmediato revuelo y provocó que la transmisión fuera interrumpida de manera abrupta.
El comentario no hizo más que alimentar las especulaciones sobre una posible salida inminente, en un contexto ya cargado de tensión tras el conflicto con Carmiña, que había generado fuerte repercusión dentro y fuera del programa.
Minutos más tarde, el propio Santiago del Moro sumó más intriga al confirmar desde sus redes sociales que un participante abandonará la casa, aunque sin dar nombres, dejando abierta la incógnita sobre quién será finalmente el protagonista de esta sorpresiva salida.
"Me informa el big que lamentablemente esta noche alguien se retira del juego", escribió a través de sus historias de Instagram, sumado a que habrá gala de nominación y se armará una nueva placa para que la gente pueda votar y decidir quién abandona la casa.
Por otro lado, comenzó a especularse con un posible reemplazo, ya que se alguien deja la competencia, otro deberá entrar a ocupar ese lugar que queda disponible en el juego, así que los seguidores del programa ya están atentos a todo lo que ocurra en las próximas horas.
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