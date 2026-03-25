Gran Hermano: Santiago del Moro anunció que un participante abandona la casa

"Me informa el big que lamentablemente esta noche alguien se retira del juego", escribió a través de sus historias de Instagram, sumado a que habrá gala de nominación y se armará una nueva placa para que la gente pueda votar y decidir quién abandona la casa.

Santiago del moro comunicado

Por otro lado, comenzó a especularse con un posible reemplazo, ya que se alguien deja la competencia, otro deberá entrar a ocupar ese lugar que queda disponible en el juego, así que los seguidores del programa ya están atentos a todo lo que ocurra en las próximas horas.