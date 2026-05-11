Quién se va de Gran Hermano hoy lunes, según la encuesta en redes sociales
Un nuevo participante abandonará la casa más famosa del país, en la previa al repechaje que podría cambiar el curso del juego.
Gran Hermano Generación Dorada se prepara para decirle adiós a un nuevo participante. La gala de eliminación de este lunes por la noche promete, nuevamente, emociones fuertes e -incluso- sorpresas que dejarán la casa más famosa del país con más dudas e incertidumbres que hasta ahora.
Luego de que Santiago del Moro ingresara a visitar y cenar con los jugadores y les llevara las dos palabras enviadas por sus familiares, la competencia está más candente que nunca. Nuevos cruces y roces se produjeron a raíz de las pistas que sus entornos pudieron darles y la emisión esta noche se vivirá a pura emoción en la pantalla de Telefe.
Quién se va de Gran Hermano hoy lunes, según las encuestas
De acuerdo a una de las encuestas con mayor caudal de participación en X, la participante que más en peligro está es Daniela de Lucía.
En el sondeo lanzado por el usuario @TronkOficial, la influencer obtuvo el 56,4% de los votos negativos para abandonar la casa, siendo seguida por Danelik Galazán, con un 20,8%, y Franco Zunino con un 20%.
Cabe señalar que esto es sólo una encuesta y, a fin de cuentas, sólo vale el voto telefónico que el público realiza a través de los canales oficiales del reality show. No obstante, la encuesta permite acercarse a un posible desenlace para la gala de eliminación de esta noche.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de eliminación de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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