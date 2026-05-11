Explosiva pelea en Gran Hermano: Cinzia destrozó a Emanuel y desató un nuevo escándalo
La participante venezolana protagonizó uno de los cruces más tensos de la temporada al acusar a su par de tener un juego “cobarde” y “machista”.
La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa uno de sus momentos más calientes y el último programa dejó al descubierto un conflicto que venía creciendo desde hace semanas. Durante una cena especial encabezada por Santiago del Moro, Cinzia Francischiello explotó contra Emanuel Di Gioia y protagonizó un durísimo enfrentamiento que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada.
Todo comenzó cuando el conductor les pidió a los participantes que dijeran a quién querían fuera de la casa en la próxima gala de eliminación. Lo que parecía una simple dinámica terminó transformándose en un fuerte cruce verbal que dejó al resto de los jugadores completamente en silencio. Cuando llegó su turno, la venezolana fue directamente contra Emanuel y lanzó una catarata de acusaciones sin filtros. “Quiero que se vaya Emanuel, porque es narcisista, es machista y, no conforme con eso, es cagón”, disparó frente a todos los presentes.
La frase generó impacto inmediato dentro de la casa. Varios participantes evitaron intervenir y prefirieron mantenerse al margen mientras Cinzia continuaba profundizando sus críticas hacia el juego del participante. “Todo su juego se basa en lanzar a las personas al frente, en resguardarse y tomar guardaespaldas. Le funcionó con Lucero, con Eduardo no le funcionó y ahora se quiere morir porque se da cuenta que se va a ir primero que Zunino”, agregó la jugadora, visiblemente molesta por las estrategias que, según ella, Emanuel viene utilizando desde hace semanas.
El descargo no terminó ahí. Cinzia también aprovechó para relacionar sus críticas con algunos de los mensajes que otros participantes habían recibido de sus familiares durante la misma gala. “Cuando Sol te dijo ‘desconfía’, tenía toda la razón. Y, Zilli, cuando te dicen ‘individual’, no necesitas estar en un grupo con él para brillar. Tú sola, créeme que no necesitas al lado una persona como él que se resguarda con los demás y los lanza al frente porque tuvo un juego cobarde. Y además con las mujeres es machista y quiero que se vaya Emanuel”, sostuvo.
La reacción de Emanuel dejó en evidencia su incomodidad. Aunque intentó responder con calma, el participante no pudo ocultar el impacto que le provocaron las acusaciones y también pareció sentir la falta de apoyo de varios de sus aliados dentro de la casa.
“No coincido en nada de lo que dice ella. Ella ya perdió, ya se fue. Viene en esta etapa porque su íntima amiga era Sol, pero Sol no está más en la casa. Yo sabía que quería un versus conmigo. La respeto, pero a mí no me gustaría un versus con ella, me gustaría un versus con Manu”, respondió Emanuel, intentando bajar la tensión y desviar el foco hacia otro participante.
Sin embargo, el silencio del resto de la casa terminó siendo uno de los datos más fuertes de la noche. Salvo Gladys “La Bomba Tucumana”, que se acercó para abrazarlo después de la discusión, casi nadie salió públicamente a respaldarlo. Esa situación dejó expuesta la fragilidad de las alianzas que hasta hace poco parecían sólidas dentro del reality.
El cruce también reforzó las especulaciones sobre posibles quiebres en el grupo liderado por Emanuel. El mensaje “individual” que recibió Yanina Zilli de parte de su familia fue interpretado por muchos como una señal clara para despegarse de esa estrategia colectiva y comenzar a jugar sola.
Mientras tanto, la tensión dentro de la casa sigue creciendo en medio de rumores de repechaje y el inminente ingreso de nuevos participantes. Santiago del Moro ya adelantó que las próximas semanas serán decisivas y dejó una advertencia para todos los jugadores: “Falta mucho todavía. Se van a tener que adaptar más que nunca. Yo sé por qué se los digo. Prepárense para emociones muy fuertes. Esto es una montaña rusa”.
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