Explosiva pelea en Gran Hermano: Cinzia destrozó a Emanuel y desató un nuevo escándalo

La reacción de Emanuel dejó en evidencia su incomodidad. Aunque intentó responder con calma, el participante no pudo ocultar el impacto que le provocaron las acusaciones y también pareció sentir la falta de apoyo de varios de sus aliados dentro de la casa.

“No coincido en nada de lo que dice ella. Ella ya perdió, ya se fue. Viene en esta etapa porque su íntima amiga era Sol, pero Sol no está más en la casa. Yo sabía que quería un versus conmigo. La respeto, pero a mí no me gustaría un versus con ella, me gustaría un versus con Manu”, respondió Emanuel, intentando bajar la tensión y desviar el foco hacia otro participante.

gh del moro

Sin embargo, el silencio del resto de la casa terminó siendo uno de los datos más fuertes de la noche. Salvo Gladys “La Bomba Tucumana”, que se acercó para abrazarlo después de la discusión, casi nadie salió públicamente a respaldarlo. Esa situación dejó expuesta la fragilidad de las alianzas que hasta hace poco parecían sólidas dentro del reality.

El cruce también reforzó las especulaciones sobre posibles quiebres en el grupo liderado por Emanuel. El mensaje “individual” que recibió Yanina Zilli de parte de su familia fue interpretado por muchos como una señal clara para despegarse de esa estrategia colectiva y comenzar a jugar sola.

Mientras tanto, la tensión dentro de la casa sigue creciendo en medio de rumores de repechaje y el inminente ingreso de nuevos participantes. Santiago del Moro ya adelantó que las próximas semanas serán decisivas y dejó una advertencia para todos los jugadores: “Falta mucho todavía. Se van a tener que adaptar más que nunca. Yo sé por qué se los digo. Prepárense para emociones muy fuertes. Esto es una montaña rusa”.