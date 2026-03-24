Gran Hermano Generación Dorada tiene nuevo líder: quién es y a quiénes fulminó

Al consagrarse como el nuevo referente de la semana, Martín recibió una noticia que no esperaba: además de la inmunidad para no ser votado, la producción le otorgó la capacidad de fulminar directamente a tres compañeros. Esta decisión no solo los envía a la placa de nominados, sino que les quita el derecho a entrar al confesionario este miércoles para nominar.