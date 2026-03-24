Gran Hermano Generación Dorada tiene nuevo líder: quién es y a quiénes fulminó
La nuevo líder semanal de la casa más famosa del país ganó inmunidad pero además pudo mandar a placa a tres "hermanitos".
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió otro noche de tensión absoluta tras una prueba del líder que cambió por completo el mapa de la competencia. Martín se alzó con la victoria, pero lo que parecía ser un beneficio estándar de inmunidad se transformó en un poder sin precedentes que dejó a sus compañeros en estado de shock.
Al consagrarse como el nuevo referente de la semana, Martín recibió una noticia que no esperaba: además de la inmunidad para no ser votado, la producción le otorgó la capacidad de fulminar directamente a tres compañeros. Esta decisión no solo los envía a la placa de nominados, sino que les quita el derecho a entrar al confesionario este miércoles para nominar.
Ante la magnitud del beneficio, el líder se mostró descolocado por unos segundos. "Todo lo que había pensado, se va para atrás", confesó Martín antes de dar a conocer los nombres que terminaron de dinamitar las estrategias previas, y haciendo referencia a lo sucedido la semana pasada.
Los tres fulminados de Gran Hermano Generación Dorada y los motivos de Martín
Sin dudar demasiado tras el impacto inicial, el líder fue llamando uno a uno a sus elegidos, fundamentando sus decisiones bajo criterios de afinidad y estrategia de juego:
- Lola: Fue la primera enviada a placa. Martín fue tajante al explicar su elección: "No veo su juego", señaló, dando a entender que la participante no logra perfilarse con claridad dentro de la convivencia.
- Juanicar: El segundo fulminado de la noche. En este caso, el motivo fue puramente vincular: "No tengo conexión con él", sentenció el líder, marcando una distancia que ya se percibía en el día a día.
- Pincoya: La elección más estratégica de la terna. Martín reconoció el peso de la participante afuera de la casa: "Creo que tiene mucho aguante", explicó, sugiriendo que busca probar su fuerza en una placa multitudinaria o simplemente debilitar a un perfil fuerte.
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