El codiciado premio de Gran Hermano: cómo es el auto que se llevará uno de los participantes

La elección del automóvil no pasó inadvertida entre los fanáticos del programa ni tampoco dentro de la industria automotriz. Se trata de uno de los lanzamientos más esperados del año para Chevrolet en la región, ya que el Sonic RS llega con una propuesta moderna que apunta especialmente al público joven y urbano.

El modelo se posiciona dentro del catálogo de la marca entre el Onix y el Tracker. Importado desde Brasil, presenta una estética inspirada en los SUV coupé, con líneas deportivas y un diseño que sigue el nuevo lenguaje visual global de Chevrolet. Uno de los detalles más distintivos es su caída de techo descendente, que le aporta una imagen mucho más agresiva y moderna.

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En cuanto a sus dimensiones, el Sonic RS mide 4,23 metros de largo y cuenta con una distancia considerable respecto al suelo, cercana a los 20 centímetros. Ese detalle resulta especialmente atractivo para quienes transitan habitualmente por calles deterioradas o caminos urbanos con desniveles y baches.

El exterior también incorpora llantas de aleación de 17 pulgadas y detalles oscurecidos exclusivos de la versión RS, pensados para reforzar la identidad deportiva del vehículo. Mientras tanto, la variante Premier —que también formará parte de la gama— tendrá una orientación más enfocada en el confort y la sofisticación.

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Puertas adentro, el modelo ofrece un nivel de equipamiento tecnológico muy competitivo. El baúl cuenta con una capacidad de 392 litros, un espacio suficiente para viajes o uso familiar sin resignar comodidad para los pasajeros traseros. Además, el interior incorpora soluciones de almacenamiento inteligentes y sistemas de conectividad de última generación.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo Sonic RS pasa por su motorización. El SUV utiliza un motor turbo de tres cilindros y 1.0 litro capaz de desarrollar 116 caballos de fuerza, asociado a una caja automática de seis velocidades. Chevrolet apostó a una configuración que combina buen rendimiento con bajo consumo de combustible.

Según los datos difundidos por la marca, el vehículo puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 10,9 segundos y registra un consumo promedio en ruta de apenas 4,9 litros cada 100 kilómetros, cifras que lo ubican como una alternativa eficiente para el uso cotidiano.