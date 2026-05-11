El codiciado premio de Gran Hermano: cómo es el auto que se llevará uno de los participantes
La producción del reality puso en juego un flamante SUV con estilo deportivo que llegará al mercado argentino en las próximas semanas.
Gran Hermano volvió a sorprender a los participantes con uno de los premios más importantes y llamativos de la temporada. En medio de la competencia y las constantes pruebas, el reality confirmó que uno de los jugadores se quedará con un auto 0 kilómetro de última generación, un modelo que todavía ni siquiera fue lanzado oficialmente en el país y que ya despierta enorme expectativa en el mercado automotor.
Dentro de la casa, el vehícularápidamente se transformó en uno de los objetivos más deseados por los participantes. La posibilidad de quedarse con un vehículo totalmente nuevo y todavía no lanzado oficialmente al mercado elevó la expectativa entre los jugadores y también entre los seguidores del programa.
Cuál es y cuánto sale el auto por el que competirán en Gran Hermano
El vehículo elegido para esta edición es el Chevrolet Sonic RS 2027, un SUV compacto con diseño deportivo que la marca comenzará a comercializar oficialmente en Argentina durante junio. El modelo, que ya apareció en pantalla como parte de los desafíos del programa, tendrá un precio de lista confirmado de $39.690.900, convirtiéndose así en uno de los premios más valiosos de esta temporada del reality.
La elección del automóvil no pasó inadvertida entre los fanáticos del programa ni tampoco dentro de la industria automotriz. Se trata de uno de los lanzamientos más esperados del año para Chevrolet en la región, ya que el Sonic RS llega con una propuesta moderna que apunta especialmente al público joven y urbano.
El modelo se posiciona dentro del catálogo de la marca entre el Onix y el Tracker. Importado desde Brasil, presenta una estética inspirada en los SUV coupé, con líneas deportivas y un diseño que sigue el nuevo lenguaje visual global de Chevrolet. Uno de los detalles más distintivos es su caída de techo descendente, que le aporta una imagen mucho más agresiva y moderna.
En cuanto a sus dimensiones, el Sonic RS mide 4,23 metros de largo y cuenta con una distancia considerable respecto al suelo, cercana a los 20 centímetros. Ese detalle resulta especialmente atractivo para quienes transitan habitualmente por calles deterioradas o caminos urbanos con desniveles y baches.
El exterior también incorpora llantas de aleación de 17 pulgadas y detalles oscurecidos exclusivos de la versión RS, pensados para reforzar la identidad deportiva del vehículo. Mientras tanto, la variante Premier —que también formará parte de la gama— tendrá una orientación más enfocada en el confort y la sofisticación.
Puertas adentro, el modelo ofrece un nivel de equipamiento tecnológico muy competitivo. El baúl cuenta con una capacidad de 392 litros, un espacio suficiente para viajes o uso familiar sin resignar comodidad para los pasajeros traseros. Además, el interior incorpora soluciones de almacenamiento inteligentes y sistemas de conectividad de última generación.
Uno de los aspectos más destacados del nuevo Sonic RS pasa por su motorización. El SUV utiliza un motor turbo de tres cilindros y 1.0 litro capaz de desarrollar 116 caballos de fuerza, asociado a una caja automática de seis velocidades. Chevrolet apostó a una configuración que combina buen rendimiento con bajo consumo de combustible.
Según los datos difundidos por la marca, el vehículo puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 10,9 segundos y registra un consumo promedio en ruta de apenas 4,9 litros cada 100 kilómetros, cifras que lo ubican como una alternativa eficiente para el uso cotidiano.
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