Gran Hermano, nominados EN VIVO: salvados minuto a minuto y cómo queda la placa planta

Así quedó la "Placa Planta" final
Los nominados:
- Eduardo
- Cinzia
- Tomy
- Martín
- Nazareno
- Titi
- Zunino
EN VIVOTensión
El reality de Telefe que conduce Santiago del Moro tuvo su segunda gala de nominación, con algunas novedades, y este jueves se definió la placa final.
5 de marzo | 23:58
5 de marzo | 23:19
5 de marzo | 23:09
4 de marzo | 23:22
4 de marzo | 23:10
4 de marzo | 23:10
4 de marzo | 23:03
4 de marzo | 23:03
4 de marzo | 23:03
4 de marzo | 23:01
4 de marzo | 22:56
4 de marzo | 22:38
4 de marzo | 22:37
4 de marzo | 19:49
4 de marzo | 19:49
4 de marzo | 19:49
4 de marzo | 19:47
La casa de Gran Hermano Generación Dorada tuvo una noche de definiciones estratégicas este miércoles 4 de marzo, y tras conformarse la primera "Placa Planta" de la edición, este jueves se terminan de definir los nominados que irán a la gala de eliminación del lunes.
Con la salida de Gabriel Lucero (el primer eliminado de la edición) todavía fresca en la memoria de los participantes, llegó la segunda gala de nominación, que este año introdujo un giro polémico destinado a sacudir la convivencia: la "Placa Planta", para "castigar" a aquellos que no juegan.
La producción ha decidido tomar cartas en el asunto para evitar que los jugadores se mantengan en una zona de confort. Esta semana debuta formalmente la "Placa Planta", una herramienta diseñada para castigar a aquellos participantes que no proponen juego, no generan alianzas visibles o simplemente pasan desapercibidos en la convivencia.
A diferencia de la nominación tradicional, donde los votos de los compañeros deciden quién corre riesgo, la "Placa Planta" podría señalar directamente a quienes la producción o el público consideren que están teniendo un rol pasivo, obligándolos a someterse al voto popular.
Tras la sorpresiva partida de Gabriel Lucero el lunes pasado, el clima dentro de la casa es de absoluta desconfianza. El regreso de Daniela De Lucía y el ingreso de Carlota han alterado el orden de las habitaciones, y los jugadores originales temen que la nueva mecánica de la "Placa Planta" los deje expuestos si no logran destacar en las próximas horas.
Con la conducción de Santiago del Moro, la gala de este miércoles promete revelar quiénes son los primeros señalados por esta nueva regla y cómo reaccionarán los participantes al saber que "no jugar" ahora tiene un costo muy alto.
Dejá tu comentario