Gran Hermano, nominados EN VIVO: salvados minuto a minuto y cómo queda la placa planta

image

Tras la sorpresiva partida de Gabriel Lucero el lunes pasado, el clima dentro de la casa es de absoluta desconfianza. El regreso de Daniela De Lucía y el ingreso de Carlota han alterado el orden de las habitaciones, y los jugadores originales temen que la nueva mecánica de la "Placa Planta" los deje expuestos si no logran destacar en las próximas horas.

Con la conducción de Santiago del Moro, la gala de este miércoles promete revelar quiénes son los primeros señalados por esta nueva regla y cómo reaccionarán los participantes al saber que "no jugar" ahora tiene un costo muy alto.

Minuto a minuto de la gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada

Live Blog Post A quién le anuló los votos el líder de Gran Hermano Otro de los beneficios que tuvo el líder fue el de dejar sin la posibilidad de nominar a otro de sus compañeros. Si bien no dio claros motivos, Franco decidió que Eduardo no participe de la gala de este miércoles.

Live Blog Post A quién mandó a placa el líder de Gran Hermano En su primer liderazgo, Franco decidió fulminar a Juanicar, ya que considera que no está jugando y merece estar en la placa de esta semana para que la gente defina su continuidad en la casa.

Live Blog Post Quién es el líder de la semana en Gran Hermano Por ser la primera prueba del líder, en esta oportunidad el beneficiado se eligió al azar. Los participantes tuvieron que pinchar globos, que adentro contenían nombres y el que salía, quedaba fuera de juego. Al llegar al final, quedaron Brian Sarmiento y Franco Poggio, la que definió fue Lolo Poggio, que al pinchar su globo obtuvo un papel con el nombre del ex futbolista. De esta manera, el novio de Lizardo Ponce obtuvo el liderazgo, los beneficios y será el encargado de modificar la gala de nominación de este miércoles, que será más que picante, ya que lo jugadores deberán enfrentar la placa planta, lo que hará que el juego sume un condimento picante durante la segunda semana de aislamiento.

Live Blog Post A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe. Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala. Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.