Quién será el segundo eliminado de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
Uno de los nominados por ser considerados "planta" deberá abandonar la casa por decisión del público.
Luego de una semana intensa dentro de Gran Hermano Generación Dorada, marcada por estrategias iniciales, tensiones entre participantes y los primeros movimientos de juego, este lunes se definirá quién será el primer eliminado de la temporada. Como suele ocurrir en cada comienzo de edición, la salida de un jugador puede modificar por completo el clima y las alianzas dentro de la casa.
Desde su estreno, el reality conducido por Santiago del Moro dejó en claro que esta edición trae cambios importantes en la dinámica. Entre las novedades más comentadas aparecen nuevas reglas que empujan a los participantes a exponerse desde el primer momento y a tomar decisiones estratégicas que pueden tener consecuencias inmediatas.
En esta oportunidad, la primera placa no fue una nominación tradicional. Se trató de una “placa planta”, una modalidad en la que los propios jugadores debieron señalar a quienes consideran que no están aportando al juego, ya sea por falta de estrategia, bajo perfil o escasa participación en la convivencia.
De esta manera, los participantes votaron a aquellos compañeros que, según su mirada, “no hacen nada” dentro de la casa. Con esos nombres se conformó la primera lista de posibles eliminados y ahora será el público el encargado de decidir quién abandona definitivamente el reality.
Desde que se conoció la placa, el clima dentro de la casa cambió notablemente. Las conversaciones estratégicas se multiplicaron, algunos vínculos comenzaron a tensarse y varios jugadores empezaron a replantearse alianzas que parecían consolidadas en los primeros días de convivencia.
Quién será el nuevo eliminado de Gran Hermano, según Pabloschi
Mientras tanto, fuera de la casa el debate también crece entre los seguidores del programa, que ya comenzaron a analizar a cada participante y a tomar posición de cara a la votación. Como suele suceder, las redes sociales funcionan como un termómetro del apoyo, o rechazo, que generan los jugadores.
Según trascendió en las últimas horas, el usuario de X conocido como Pabloschi, que en otras ediciones anticipó tendencias de votación, también compartió su tradicional “boca de urna” con datos sobre quién podría convertirse en el primer eliminado de la temporada. Sin embargo, el resultado final se conocerá recién durante la gala, cuando el voto del público defina quién será el primer participante en dejar la casa.
"Sigue el Tomy puntero", escribió en su cuenta, revelando quién sería el elegido para abandonar la casa esta noche. Como era de esperarse, los seguidores del programa no dudaron en dejar todo tipo de comentarios al respecto.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario