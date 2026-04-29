Quién es la reemplazante de Sol Abraham en Gran Hermano Generación Dorada

Qué pasó con Sol Abraham en Gran Hermano Generación Dorada

Mientras Cinzia comienza a desarmar su valija con la ilusión de quien inicia el camino hacia la final, el recuerdo de Sol Abraham quedó marcado por la polémica.

Mientras la versión oficial fue su angustia por extrañar a su hija, el periodista Ángel de Brito sugirió que la jugadora buscaba forzar su salida para aceptar una oferta económica más tentadora en La Casa de los Famosos.

Con Cinzia ya instalada, Gran Hermano busca dejar atrás el escándalo de las exigencias salariales y los pedidos de visitas familiares que habrían detonado la salida de Sol. Ahora, el foco está puesto en cómo la nueva integrante utilizará su "ticket dorado" para ganarse un lugar en el corazón del público y, por qué no, en el centro de las nuevas estrategias de la convivencia.