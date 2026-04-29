Quién es la reemplazante de Sol Abraham en Gran Hermano Generación Dorada
El reality más famoso del país tuvo una noche bomba este miércoles por la expulsión de una de sus más populares participantes y su inmediato reemplazo.
Tras la estrepitosa salida de Sol Abraham, la casa de Gran Hermano Generación Dorada no tuvo tiempo para el lamento. En una maniobra veloz que cambió el tablero estratégico del reality, se anunció el ingreso inmediato de Cinzia, quien llega para ocupar la vacante bajo una modalidad especial.
El ingreso de la nueva participante no se dio de forma convencional. Cinzia hizo su entrada triunfal gracias al Golden Ticket, un recurso del juego que le otorga una legitimidad distinta y, para muchos, una ventaja competitiva de cara a lo que resta de la temporada 2026.
Su llegada generó una intriga total entre los "hermanitos", ya que Cinzia entra con información fresca del afuera y el desafío de romper las alianzas que quedaron golpeadas tras la expulsión de Sol.
Y el ingresó fue espectacular: Sol salió por la puerta giratoria e inmediatamente apareció la joven venezolana.
Qué pasó con Sol Abraham en Gran Hermano Generación Dorada
Mientras Cinzia comienza a desarmar su valija con la ilusión de quien inicia el camino hacia la final, el recuerdo de Sol Abraham quedó marcado por la polémica.
Mientras la versión oficial fue su angustia por extrañar a su hija, el periodista Ángel de Brito sugirió que la jugadora buscaba forzar su salida para aceptar una oferta económica más tentadora en La Casa de los Famosos.
Con Cinzia ya instalada, Gran Hermano busca dejar atrás el escándalo de las exigencias salariales y los pedidos de visitas familiares que habrían detonado la salida de Sol. Ahora, el foco está puesto en cómo la nueva integrante utilizará su "ticket dorado" para ganarse un lugar en el corazón del público y, por qué no, en el centro de las nuevas estrategias de la convivencia.
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