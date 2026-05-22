Brian Sarmiento y un nuevo pacto que revoluciona Gran Hermano: la jugada que nadie espera
A días de volver a GH, Sarmiento ya definió su estrategia dentro de la casa y dejó expuesto con quiénes piensa avanzar en el juego.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a sacudirse tras el ingreso de Brian Sarmiento. El exfutbolista aterrizó con el Golden Ticket y, lejos de adoptar un perfil bajo, comenzó a mover piezas desde el primer minuto: armó una alianza, apuntó contra jugadores fuertes y dejó en evidencia a quiénes quiere fuera del reality.
En una charla que compartió con Charlotte Caniggia y Steffany Pereira dentro de la habitación, Brian reveló información vinculada al grupo de los “originales” y expuso una supuesta estrategia de aislamiento contra Steffany. Según le contó, Yani le aseguró que Titi y su círculo decidieron ignorarla a propósito para evitar que gane protagonismo en el juego. “Están diciendo que no te den bola para que vos no te eleves como jugadora. No la busques más, solamente para pelear si querés hacerlo”, lanzó.
Brian Sarmiento y su estrategia en Gran Hermano
Por su parte, Steffany respondió sin mostrarse demasiado preocupada: “Entiendo, pero yo no los necesito para tener cámara… van a fingir que todo bien y yo quedo como una boba hablando sola”.
Después de eso, Brian avanzó todavía más y explicó cuál será la lógica de juego de su grupo dentro de la casa. “Lo que tenemos que hacer es protegerte a vos, a Mariela, a Hanssen. ¿Qué hacemos? Lo decimos para que ustedes sepan qué carta manejar”, sostuvo delante de sus compañeras.
Sin vueltas, también dejó en claro cuál es su objetivo principal dentro del reality y contra quiénes piensa jugar. “Lo que yo quiero es que se eleven ellos, y que el versus se arme entre Juanicar, Eduardo y Cinzia, entre ellos. El objetivo que yo tengo es que se vaya Edu, porque es la mano derecha de Emanuel. Yo quiero que Emanuel se vaya y quiero que quede solo”, explicó.
Más tarde, Charlotte quiso saber si Brian ya tenía definido su círculo de confianza y él la incluyó inmediatamente tanto a ella como a Steffany dentro de su estrategia. Fue entonces cuando Caniggia disparó sin filtro contra Titi: “Se cree dueña de la casa, hay que rajarla, yo me encargo de limpiarla. Es muy mandona, no me gusta ella, no me la banco”.
Sin embargo, el reingreso de Brian no solo generó repercusiones dentro de la casa. En redes sociales, muchos seguidores del programa comenzaron a cuestionarlo por haber compartido información del exterior con distintos participantes, algo expresamente prohibido por las reglas del reality.
A raíz de eso, crecieron los pedidos de sanción y algunos fanáticos incluso reclamaron su expulsión inmediata. Mientras tanto, la producción de Gran Hermano analiza la situación y la expectativa ahora está puesta en la decisión que podría tomar el Big en las próximas horas.
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