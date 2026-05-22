Brian Sarmiento y un nuevo pacto que revoluciona Gran Hermano: la jugada que nadie espera

Embed - Brian formó una alianza con Charlotte y Stefanny y definieron sus objetivos

Más tarde, Charlotte quiso saber si Brian ya tenía definido su círculo de confianza y él la incluyó inmediatamente tanto a ella como a Steffany dentro de su estrategia. Fue entonces cuando Caniggia disparó sin filtro contra Titi: “Se cree dueña de la casa, hay que rajarla, yo me encargo de limpiarla. Es muy mandona, no me gusta ella, no me la banco”.

Sin embargo, el reingreso de Brian no solo generó repercusiones dentro de la casa. En redes sociales, muchos seguidores del programa comenzaron a cuestionarlo por haber compartido información del exterior con distintos participantes, algo expresamente prohibido por las reglas del reality.

A raíz de eso, crecieron los pedidos de sanción y algunos fanáticos incluso reclamaron su expulsión inmediata. Mientras tanto, la producción de Gran Hermano analiza la situación y la expectativa ahora está puesta en la decisión que podría tomar el Big en las próximas horas.