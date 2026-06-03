Gran Hermano EN VIVO: liderazgo, gala de nominación y nueva eliminación

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Quiénes nominan esta semana y quiénes no podrán hacerlo

En un miércoles clave para Gran Hermano Generación Dorada, la líder de la semana 15, Titi Tcherkaski, se convirtió en la gran titiritera de la casa. Tras repartir una serie de cajas sorpresa entre sus compañeros, el destino de los participantes dio un vuelco total de cara a la gala de nominación de esta noche.

El contenido de estos regalos misteriosos no es menor, ya que impacta de forma directa y decisiva en la votación, reconfigurando las alianzas y las estrategias a contrarreloj.

Embed - La líder y la suerte definieron quiénes nominan en la semana 15 de Gran Hermano 2026

Había diez cajas con tarjetas verdes que permitían nominar y las consiguieron Mariela Prieto, “Cola”, Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Nenu López, Charlotte Caniggia, Emanuel Di Gioia, Franco Zunino, “JC” y Tamara Paganini

Otras cajas contenían tarjetas rojas que prohíben votar en la 14° gala de nominación: Luana Fernández, Yanina Zilli, Jennifer “Pincoya” Torres, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y “Campanita” las recibieron.