Gran Hermano EN VIVO: liderazgo, gala de nominación y nueva eliminación

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Una nueva semana en GH comenzó a desarrollarse y la pantalla de Telefe promete emociones fuertes de cara a una nueva eliminación.
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Gran Hermano Generación Dorada tiene a los sobresaltos a sus seguidores: el pasado domingo, Gladys "La Bomba Tucumana" tiró la toalla. Decidió abandonar la casa por la puerta giratoria argumentando que no la estaba pasando bien y que el encierro la superó, ante la atenta mirada de Santiago del Moro y de todos.
Para tapar ese bache, el martes a la noche la producción usó un Golden Ticket e hizo ingresar a la actriz Alejandra Majluf. Su entrada generó mucha emoción adentro -especialmente su emotivo reencuentro con su amiga Andrea del Boca-, pero afuera detonó un escándalo: en las redes ya la acusan de "acomodada" por su fuerte vínculo previo con gente de la casa.
No obstante, el otro ingreso que sacudió a todos fue el de Solange Abraham, que volvió a la competencia tras ser expulsada. En este complejo escenario, la casa vota este miércoles y aguarda por el avance de un juego que parece no dar tregua.
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