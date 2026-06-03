Lolo Poggio mostró el objetivo que logró cumplir tras Gran Hermano: "Sin ayuda de nadie"

Finalmente, el público decidió que Lolo abandonara la competencia al obtener el 42,2% de los votos negativos. Por su parte, Zunino reunió el 22,3% y consiguió continuar en el juego.

La despedida estuvo marcada por la emoción de sus compañeros, quienes le dedicaron un sentido mensaje antes de verla cruzar la puerta. "Lolo, te vamos a extrañar un montón", le gritaron desde distintos sectores de la casa.

Ella respondió con afecto y buenos deseos para quienes continuaban en carrera: "rómpanla chicos, que gane el mejor".

Como cierre de la noche, El Big también le dedicó unas palabras que conmovieron a la participante: "Te deseo lo mejor. Te quiero mucho y sé que te espera una hermosa vida".