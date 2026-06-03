Lolo Poggio mostró el objetivo que logró cumplir tras Gran Hermano: "Sin ayuda de nadie"
La hermana de Julieta Poggio compartió la felicidad por un importante logro conseguido gracias a su trabajo.
A poco más de un mes de haber abandonado la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Lolo Poggio sorprendió a sus seguidores al mostrar una importante adquisición personal que logró gracias a su carrera profesional.
La influencer, actriz y modelo utilizó sus redes sociales para compartir que, con tan solo 20 años, pudo comprar su segundo vehículo. Según contó, se trata de una meta alcanzada gracias al trabajo que viene realizando desde antes de ingresar al reality.
A través de una historia de Instagram, la hermana menor de Julieta Poggio mostró su nuevo automóvil, un modelo híbrido de la marca BYD, y escribió: "Hola bb nuevo".
Junto a la imagen, expresó toda su emoción por este momento especial y destacó el esfuerzo que hubo detrás del logro. "No saben lo orgullosa que me siento de tener mi segundo auto a los 20 años, sola y sin ayuda de nadie", manifestó mientras posaba sonriente junto al vehículo.
Cómo fue la eliminación de Lolo Poggio de Gran Hermano
La salida de Lolo del reality se produjo hace algunas semanas, en una gala donde compartió la definición con Grecia Colmenares y Zunino. Tras la eliminación de la actriz venezolana, la votación quedó reducida a un mano a mano entre los dos participantes más jóvenes de la placa.
Finalmente, el público decidió que Lolo abandonara la competencia al obtener el 42,2% de los votos negativos. Por su parte, Zunino reunió el 22,3% y consiguió continuar en el juego.
La despedida estuvo marcada por la emoción de sus compañeros, quienes le dedicaron un sentido mensaje antes de verla cruzar la puerta. "Lolo, te vamos a extrañar un montón", le gritaron desde distintos sectores de la casa.
Ella respondió con afecto y buenos deseos para quienes continuaban en carrera: "rómpanla chicos, que gane el mejor".
Como cierre de la noche, El Big también le dedicó unas palabras que conmovieron a la participante: "Te deseo lo mejor. Te quiero mucho y sé que te espera una hermosa vida".
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