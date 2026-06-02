De figura de la TV a Gran Hermano: quién es Alejandra Majluf, la reemplazante de La Bomba Tucumana

Muchos consideran que aquella manera de hacer móviles y coberturas marcó un camino para varias generaciones de cronistas y noteros que llegaron después a la televisión argentina.

Ahora, décadas más tarde, Majluf apuesta por una experiencia completamente distinta dentro del reality más exitoso del país. Antes de ingresar, explicó qué la motivó a aceptar la propuesta y reflexionó sobre esta nueva etapa.

“Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante”, expresó la participante en su video de presentación.

Con su llegada, la dinámica de la casa vuelve a modificarse y los jugadores deberán adaptarse a una nueva integrante que promete aportar experiencia, personalidad y una mirada diferente al juego.