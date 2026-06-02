De figura de la TV a Gran Hermano: quién es Alejandra Majluf, la reemplazante de La Bomba Tucumana
Con una extensa trayectoria en los medios, la actriz buscará ganarse un lugar en la casa más famosa del país.
La casa de Gran Hermano volvió a renovarse con el ingreso de una participante que supo tener gran notoriedad en la televisión argentina durante los años noventa. Se trata de Alejandra Majluf, quien desembarcó en el reality de Telefe para reemplazar a Gladys "La Bomba" Tucumana, luego de que la cantante decidiera abandonar la competencia por voluntad propia.
Antes de cruzar la puerta de la casa, Majluf se presentó con entusiasmo y dejó en claro que llega con muchas expectativas para esta nueva experiencia. Incluso, apeló a la astrología para explicar su energía de cara al desafío al asegurar que “este año viene con todo porque es del signo de Acuario”.
Aunque para muchos televidentes más jóvenes su nombre puede resultar desconocido, Alejandra tuvo una destacada carrera en los medios de comunicación. Además de desempeñarse como actriz y docente de teatro, también trabajó como conductora y fue una de las figuras más recordadas de una época muy particular de la televisión argentina.
Pionera de la televisión de los noventa a Gran Hermano
Su mayor reconocimiento llegó gracias a su participación en Fax, el emblemático programa que condujeron Nicolás Repetto y María Laura Santillán por Canal 13 entre 1991 y 1992. Allí interpretaba a "La Colada", un personaje que se volvió muy popular entre el público y que le permitió desarrollar un estilo espontáneo, descontracturado y diferente para la época.
Muchos consideran que aquella manera de hacer móviles y coberturas marcó un camino para varias generaciones de cronistas y noteros que llegaron después a la televisión argentina.
Ahora, décadas más tarde, Majluf apuesta por una experiencia completamente distinta dentro del reality más exitoso del país. Antes de ingresar, explicó qué la motivó a aceptar la propuesta y reflexionó sobre esta nueva etapa.
“Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante”, expresó la participante en su video de presentación.
Con su llegada, la dinámica de la casa vuelve a modificarse y los jugadores deberán adaptarse a una nueva integrante que promete aportar experiencia, personalidad y una mirada diferente al juego.
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