Andrea del Boca recordó su accidente en Gran Hermano y apuntó a Solange: "Terminé con los dientes flojos"
Andrea del Boca revivió el fuerte accidente que sufrió en Gran Hermano y sorprendió al vincular a Solange con el episodio. Conocé qué fue lo que pasó.
Una actividad dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a poner sobre la mesa uno de los momentos más impactantes de la temporada. La protagonista fue Andrea del Boca, quien recordó el accidente que sufrió meses atrás y sorprendió al mencionar a Solange al hablar de lo sucedido.
La actriz aprovechó la dinámica para referirse al episodio que la obligó a recibir atención médica y abandonar temporalmente el reality. Aquel incidente ocurrió en abril, cuando una caída le provocó fuertes consecuencias físicas, entre ellas problemas en la dentadura que requirieron tratamiento.
Lejos de esquivar el tema, Andrea hizo referencia al comportamiento que tuvo su compañera durante aquella situación y lanzó una crítica directa frente a todos los participantes.
"Me gustaría que aclarara eso que dijo sobre que va a venir una segunda parte de la novela patética que hizo, por la cual terminé con los dientes flojos, y ni siquiera fue capaz de salir de la habitación para ver si estaba bien", expresó mientras Solange escuchaba atentamente.
A pesar de que ya pasaron varios meses desde el accidente, las diferencias entre ambas parecen seguir latentes. Ahora, las dos volvieron a compartir la convivencia dentro de la casa, con un conflicto que todavía genera repercusiones.
El accidente que marcó a Andrea del Boca en Gran Hermano
La situación a la que hizo referencia la actriz se remonta a principios de abril, cuando protagonizó una fuerte caída dentro de la casa más famosa del país.
La preocupación fue inmediata y el equipo médico del programa debió intervenir para asistirla. En aquel momento, Santiago del Moro informó lo ocurrido a través de sus redes sociales y llevó tranquilidad a los seguidores del reality: "Hace instantes se cayó Andrea en la casa. En este momento la están atendiendo los médicos".
Más tarde comenzaron a circular imágenes en las que se veía a la participante tendida en el piso mientras varios de sus compañeros acudían rápidamente para ayudarla. Debido a la gravedad del golpe, la producción decidió trasladarla para realizarle estudios y controles médicos.
Con el correr de los días se supo que el accidente le había dejado secuelas importantes, especialmente en la dentadura, motivo por el cual tuvo que someterse a un tratamiento específico.
El episodio quedó registrado como uno de los momentos más delicados de la edición y todavía hoy sigue generando repercusiones entre quienes compartieron aquella experiencia dentro del reality.
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