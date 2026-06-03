Andrea del Boca recordó su accidente en Gran Hermano y apuntó a Solange: "Terminé con los dientes flojos"

Embed - ANDREA DEL BOCA ASEGURÓ QUE UN CONFLICTO EN GH LE HIZO ROMPERSE LOS DIENTES

El accidente que marcó a Andrea del Boca en Gran Hermano

caída andrea del boca La feroz caída de Andrea del Boca que la dejó afuera de Gran Hermano

La situación a la que hizo referencia la actriz se remonta a principios de abril, cuando protagonizó una fuerte caída dentro de la casa más famosa del país.

La preocupación fue inmediata y el equipo médico del programa debió intervenir para asistirla. En aquel momento, Santiago del Moro informó lo ocurrido a través de sus redes sociales y llevó tranquilidad a los seguidores del reality: "Hace instantes se cayó Andrea en la casa. En este momento la están atendiendo los médicos".

Más tarde comenzaron a circular imágenes en las que se veía a la participante tendida en el piso mientras varios de sus compañeros acudían rápidamente para ayudarla. Debido a la gravedad del golpe, la producción decidió trasladarla para realizarle estudios y controles médicos.

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Con el correr de los días se supo que el accidente le había dejado secuelas importantes, especialmente en la dentadura, motivo por el cual tuvo que someterse a un tratamiento específico.

El episodio quedó registrado como uno de los momentos más delicados de la edición y todavía hoy sigue generando repercusiones entre quienes compartieron aquella experiencia dentro del reality.