Momentos de tensión en Gran Hermano: un participante sufrió una descompensación y generó preocupación

De acuerdo con la información que trascendió, el malestar habría sido consecuencia de una baja de presión, un cuadro que derivó en la descompensación y motivó los controles médicos correspondientes.

Aunque el incidente no pasó a mayores, dejó una vez más en evidencia el impacto que tienen este tipo de situaciones en el aislamiento de Gran Hermano Generación Dorada, donde cualquier imprevisto relacionado con la salud de los participantes genera una rápida reacción entre sus compañeros y el público.

A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.