A qué hora ver este miércoles la gala de Gran Hermano

La decisión que puede cambiar todo

Otro de los grandes focos de atención estará puesto en Titi, quien se consagró como líder de la semana y cuenta con un beneficio que podría alterar significativamente la placa final.

Durante la gala se conocerá cuál será su estrategia y de qué manera utilizará el poder obtenido. Su decisión podría favorecer a algún aliado, complicar a un rival o incluso modificar el rumbo de la semana en cuestión de segundos.

Una vez finalizada la nominación, quedará conformada la placa y se abrirá oficialmente la votación para que el público comience a decidir quién deberá abandonar la casa en la próxima gala de eliminación.

Con grupos cada vez más enfrentados, nuevos jugadores adaptándose al reality y estrategias que cambian constantemente, la noche promete ser determinante para el futuro de varios participantes. La carrera por llegar a la final sigue avanzando y cualquier movimiento en falso puede costar muy caro.

A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.