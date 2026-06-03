A qué hora ver este miércoles la gala de Gran Hermano
La gala de nominación marcará el comienzo de una nueva semana estratégica rumbo a la próxima eliminación.
Después de un martes intenso que tuvo de todo, desde el ingreso de una nueva participante hasta momentos que revolucionaron la convivencia, Gran Hermano volverá a poner a prueba a los jugadores con una nueva gala de nominación.
Esta noche, los participantes deberán ingresar al confesionario para repartir sus votos y comenzar a delinear la placa de nominados que quedará expuesta al veredicto del público. Como ocurre cada semana, las alianzas, los conflictos y las estrategias acumuladas durante los últimos días tendrán un papel fundamental a la hora de decidir a quién apuntar.
Con la competencia entrando en una etapa cada vez más exigente, cada voto puede resultar determinante y modificar por completo el panorama dentro de la casa. Además, el reciente ingreso de Alejandra Majluf sumó un nuevo elemento de incertidumbre a una convivencia que ya venía mostrando fuertes divisiones.
La decisión que puede cambiar todo
Otro de los grandes focos de atención estará puesto en Titi, quien se consagró como líder de la semana y cuenta con un beneficio que podría alterar significativamente la placa final.
Durante la gala se conocerá cuál será su estrategia y de qué manera utilizará el poder obtenido. Su decisión podría favorecer a algún aliado, complicar a un rival o incluso modificar el rumbo de la semana en cuestión de segundos.
Una vez finalizada la nominación, quedará conformada la placa y se abrirá oficialmente la votación para que el público comience a decidir quién deberá abandonar la casa en la próxima gala de eliminación.
Con grupos cada vez más enfrentados, nuevos jugadores adaptándose al reality y estrategias que cambian constantemente, la noche promete ser determinante para el futuro de varios participantes. La carrera por llegar a la final sigue avanzando y cualquier movimiento en falso puede costar muy caro.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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